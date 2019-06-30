AHMET ÖZLER - Türkiye'de ıhlamur ormanlarına sahip nadir bölgelerden olan ve barındırdığı yaban hayatı ve bitki çeşitliliğiyle dikkati çeken Karabük'ün Yenice ilçesinde devletten destek alan arıcılar, "ıhlamur" balı üretiyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfınca (WWF) "Acil olarak korunması gereken 100 sıcak nokta"dan biri ilan edilen Yenice ormanlarındaki 10-20 metre boyunda sık dallı, geniş piramit tepeli olan ve haziran-temmuz aylarında çiçek açan ıhlamur ağaçları sayesinde, ilçede yaklaşık 100 arıcı yılda 50 ton civarında bal üretmeyi başarıyor.

Çiçekleri kurutularak içilen, aynı zamanda süs bitkisi olarak da kullanılan ıhlamurdan elde edilen ve ilçede coğrafi işaret için çalışmaları yapılan bal, kilosu 80 ile 100 liradan alıcı buluyor.

- "Hem üretim hem de talep arttıyor"

Karabük Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde 146 bin kovan olduğunu ve 250 tona yakın bal üretildiğini bilgisini verdi.

Bu üretim içinde Ihlamur balının ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Alpay, şöyle konuştu: