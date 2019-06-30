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Ihlamur'dan "bal" akıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye'de ıhlamur ormanlarına sahip nadir bölgelerden olan ve barındırdığı yaban hayatı ve bitki çeşitliliğiyle dikkati çeken Karabük'ün Yenice ilçesinde devletten destek alan arıcılar, "ıhlamur" balı üretiyor - Yenice ormanlarında haziran-temmuz aylarında çiçek açan ıhlamur ağaçları sayesinde ilçede yaklaşık 100 arıcı, yılda 50 ton dolayında bal üretmeyi başarıyor - Karabük Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Alpay: - "Ihlamur balı kalitesi yüksek ballar içine giriyor. Aroma ve polen bakımında zengin ballar arasında"

AHMET ÖZLER - Türkiye'de ıhlamur ormanlarına sahip nadir bölgelerden olan ve barındırdığı yaban hayatı ve bitki çeşitliliğiyle dikkati çeken Karabük'ün Yenice ilçesinde devletten destek alan arıcılar, "ıhlamur" balı üretiyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfınca (WWF) "Acil olarak korunması gereken 100 sıcak nokta"dan biri ilan edilen Yenice ormanlarındaki 10-20 metre boyunda sık dallı, geniş piramit tepeli olan ve haziran-temmuz aylarında çiçek açan ıhlamur ağaçları sayesinde, ilçede yaklaşık 100 arıcı yılda 50 ton civarında bal üretmeyi başarıyor.

Çiçekleri kurutularak içilen, aynı zamanda süs bitkisi olarak da kullanılan ıhlamurdan elde edilen ve ilçede coğrafi işaret için çalışmaları yapılan bal, kilosu 80 ile 100 liradan alıcı buluyor.

- "Hem üretim hem de talep arttıyor"

Karabük Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde 146 bin kovan olduğunu ve 250 tona yakın bal üretildiğini bilgisini verdi.

Bu üretim içinde Ihlamur balının ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Alpay, şöyle konuştu:

"Ihlamur balı kalitesi yüksek ballar içine giriyor. Aroma ve polen bakımında zengin ballar arasında. Özellikle Yenice ilçemizde bulunuyor. Ihlamur ormanlarına sahip bu ilçemizde yaklaşık 100 çiftçi, 50 tona yakın ıhlamur balı üretiyor ve pazarlıyor. Üretimi artırmak için çeşitli projelerimiz var. Orman İşletmesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü bize destek oluyor. Onlarla iş birliği içindeyiz. Bize orman içinden yerler verilmektedir. Kuraklıktan etkilenmez ıhlamur. Bu nedenle üretim riski de yoktur. Her geçen yıl hem üretim hem de talep arttıyor, ıhlamur balına."

- Gençlere "arıcılık yapın" önerisi

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma ve Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında Genç Çiftçi Projesinden destek alarak bal üretimine başlayan 36 yaşındaki Recep Karadöngel, açılan kurslara katıldığını ve kovanlarını ıhlamur ormanlarına bıraktığını söyledi.

Devletten 30 bin lira hibe karşılığında 40 kovan arı ve ekipmanlarını teslim aldığını anlatan Karadöngel, "Ihlamur çiçeklerinin açtığı bir dönemdeyiz. İnşallah kovanlarımız ıhlamur kokusuyla dolu olur. Bölgemizde çiçek florası çok olduğu için ıhlamur balı stokumuz olacak inşallah. Ihlamur balı Yenice'de öne çıkmaya başladı." diye konuştu.

Hedefinin 100 kovana ulaşmak olduğunu ifade eden Karadöngel, "Devletimizin bize verdiği sorumluluk karşısında bal üreterek hem kentimize, bölgemize hem de gençlere faydalı olabilirsek bizi sevindirecek en büyük nokta bu olur." dedi.

Gençlere arıcılık yapmalarını öneren Karadöngel, "Birbiriyle anlaşabilen iki genç bu işi çok rahatlıkla yapabilir. Bir aileyi çok rahat geçindirir, başka işlere bakmalarına gerek yok. Kafalarında yer edinsin. Arıcılık destekleri var. Kovan başına 15 lira gibi bir destek var." değerlendirmesinde bulundu.

Ihlamur balının kahvaltılık olarak çok güzel bir besin olduğuna değinen Karadöngel, patent alınmasıyla da hem satan hem de alan için güvenilir bir hale geleceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
bal ıhlamur Karabük Yenice

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