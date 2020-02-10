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İki ilde soğuk hava Antarktika'yı geride bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2020 10:52 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor. Erzurum’da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 31 derece ölçülürken sabah saatlerinde sıfırın altında 40 dereceyi gören Ardahan’ın Göle ilçesi Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Erzurum ve Ardahan’daki soğuk hava Kutuplardaki Antarktika’yı geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altında bulunuyor. Sibirya soğukları nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları, su sayaçları, süs havuzları, şadırvanlar, çeşmeler buz tuttu. Çatılarda dev buz sarkıtları oluşurken, çok sayıda aracın mazot deposu dondu.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 40 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Aşırı soğukların yaşandığı Erzurum, Güney Yarım kürenin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbunda yer alan Antarktika’yı geçti. Erzurum’da birçok vatandaş sosyal medya hesabında Erzurum ve Antarktika’yı karşılaştırarak paylaşımda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan termometre fotoğraflarında Erzurum’da eksi 31, Antarktika’da da eksi 30 olarak en düşük hava sıcaklığı belirtildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’ın Göle ilçesinde 40, Erzurum’da 31, Kars’ta 31, Ağrı’da 21, Ardahan’da 26, Erzincan’da 14 ve Iğdır’da 8 derece oldu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
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