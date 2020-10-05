İkili ilişkilere dikkat... 5 - 11 Ekim haftalık burç yorumu (2020) Eylül'ün son haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor?// Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 5 - 11 Ekim haftası haftalık burç yorumları... 5 - 11 Ekim Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 5 Eylül Pazartesi haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 5 - 11 Ekim) Bu hafta yaşamınızla ilgili yeni kararlar ve seçimler içerisinde olabilir, her alanda daha çok geçmiş ve geleceğin etkisinde hareket edebilirsiniz. Kısa veya uzun vadeli geçmişten gelen konularla ilgili net kararlar içerisinde olabilir, geleceğe yönelik yeni adımlar içine girebilirsiniz.

Yatırımlar, ilişkilerde geleceğe yönelik adımlar, aile üyeleri veya partnerle alınacak kararlar gündeminizde olabilir. Çalışanlarınızla, çalışma arkadaşlarıyla veya yöneticilerle gerilime dikkat etmeli, sorun ve aksaklıkları büyütmemeye gayret etmelisiniz. Kibir ve ego, bencilce alınacak aksiyonlar uzun vadede zorlu karmalar yaratmanıza neden olabilir. Adalet ve eşitliği korumaya gayret edin. Dış koşullar sebebiyle bazı konularda hareket alanınız kısıtlanabilir. Şartları iyi analiz ederek yol almalısınız. Akılcı riskler hayatta sizi bir adım öteye taşırken, dürtüsel davranışlar ve acelecilik kaybettirebilir. Bu yüzden çevrenizden fikir ve yardım almak işe yarayabilir. Geçmişten gelen ilişkilerle ilgili bu hafta bir karar verebilir, kararsız kaldığınız ilişkilerde netleşme sağlayabilirsiniz. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 5 - 11 Ekim) Bu hafta kadersel durumlar içerisinde olabilirsiniz. Zaman zaman sınandığınız durumlar oluşabilir. İş veya özel hayatınızda, karşınızdaki insanlarla kritik konuşmalar içerisinde olabilirsiniz. Hafta boyu kibirden ve sabit bakış açılarından uzak kalmaya çalışmalı, alternatifleri değerlendirerek hareket etmelisiniz. Parçadan bütüne gitmek, hedefinize ulaşmak için adım adım ilerlemek her alanda en doğru yol olacaktır.

Eğitim hayatınız ve akademik kariyerle ilgili konularda yeni koşullar oluşabilir. Devam eden veya uzamış eğitimlerinizde tamamlanma sağlayabilir, bir süredir emek verdiğiniz konuda bilginizi ve çabanızı sergileyebilirsiniz. Geleceğe dair karamsarlık ve ümitsizlik, kadersizlik gibi bir bakış açısı bu hafta tuzağınız olacaktır. Her deneyime "buradan ne öğrenebilir, ne alabilirim?" mantığında yaklaşmalısınız. Spiritüel konular, gizli gerçekler, bilinmez konular ilgi alanınızda olabilir. İlişkilerde takıntılardan kaçınmalı, geçmişin denizinde yüzmemelisiniz. Karmik ilişkilerde bir dönem kapanabilir. Karmanın devam ettiği ilişkiler önünüze gelebilir. Hafta içinde karşınıza, yaşamınıza etki edecek insanlar gelebilir. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 5 - 11 Ekim) Bu hafta şartlarınızı, rutininizi ve planlarınızı değiştirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatın içerisinde beklenmedik aksilikler oluşabilir. Detaycı ve akılcı düşünerek pek çok krizi yönetebilir, sorunlara çözüm getirebilirsiniz. Bazı İkizler burçları taşınma konularıyla ilgilenebilir.

Bu hafta iş hayatında yeni bir fırsat yakalayabilir, mesleğinizle ilgili yeni dallara, yeni eğitimlere ilgi duyabilir, adım atabilirsiniz. İş başvuru süreçleriniz netleşebilir. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri atacağınız adımlar, alacağınız kararlar yaşamınıza uzun vadeli etki edebilir. Bugünlerde ilişkilerde veya iş hayatında bir seçim yapmanız, bir karar almanız gerekebilir. Aynı zamanda hafta içerisinde kalabalık ortamlara dahil olmak, yeni ve kadersel tanışmaları getirebilir. İlişkiler, ortaklıklar ve dostluklarda samimiyet ve değer önem kazanabilir. Hafta boyu etik değerlerinize sadık kalmaya, gizli işlerden kaçınmaya, irade göstermeye çalışmalısınız. Zaaflar ve takıntılarla hareket etmek ilerleyen zamanlarda pişmanlık getirebilir. Uyku düzeninizde değişimler olabilir. Geçmişe dair pişmanlıklarınıza takılı kalmak geleceğe dair umudu azaltabilir. Hatalarınız ve doğrularınızla kendinizle barışma zamanı. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 5 - 11 Ekim) Bu hafta yeni ve farklı deneyimler içerisinde olabilir, hayatınızda küçük veya büyük değişimlere gidebilirsiniz. Bir süredir cesaret gösteremediğiniz veya aksiyon alamadığınız konularda bu hafta adım atabilir, daha cesur davranabilirsiniz. İlişkiler, ortaklıklar ve hayatınızdaki kişilerle bencillik, egosal durumlar, haklılık savaşı zarar verici olabilir.

Hafta boyu bu konulara dikkat ederek, dürüstlük ve açıklığı korumaya çalışmalısınız. Zaman zaman bazı şeyleri kendinize saklamak isteyebilir, kendinizi tamamen açmak istemeyebilirsiniz. Hafta içerisinde bazı ilişkilerde küslük ve barışma durumları gündeme gelebilir. İlişkilerde aynı tavırlarla farklı sonuçlar beklemek yerine kendi içinizde değişimi çalıştırmalı, ilişkilere farkındalıkla yaklaşmalısınız. Bugünlerde çevrenizdeki insanlardan destek ve onay görebilir, kurduğunuz ilişkiler sayesinde iş hayatında fırsatlar yakalayabilirsiniz. İş ve özel hayatınızda, pek çok alanda öne çıkacağınız, zaman zaman daha baskın olacağınız bir hafta. Geçmişten gelen kişiler, geçmiş ilişkiler gündemde olabilir. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 5 - 11 Ekim) Bu hafta yeni kişilerle tanışabilir, yeni ortamlara ve gruplara katılabilirsiniz. Bir süredir beklediğiniz haberler gelebilir, hazırlandığınız sınavlara girebilir, daha önce girdiğiniz sınavların sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İş görüşme süreçleri netleşebilir. Eski iş yerinizden teklif ve haber alabilirsiniz.

Aylık gelirleri arttırma adına yeniliklere gidebilir, yeni planlamalar içinde olabilirsiniz. Finansal konulara dair daha hırslı ve azimli olabileceğiniz, daha çok çalışıp çabalamak isteyeceğiniz bir hafta. Dövizden ve birikimlerden kazançlar olabilir. Harcama ve satın alımlarınızı daha detaylı düşünüp karşılaştırarak ve seçenekleri değerlendirerek yapabilirsiniz. Üstlerinizde, ebeveynlerinizle gerilime dikkat etmeli, ufak gerilimlerde şartları zorlamanın geri dönülmez durumlara yol açacağını unutmamalısınız. Bazı ilişkilerde ani mesafeleşmeler, bazı ilişkilerde geçici barışmalar olabilir. Bu hafta özel hayatınızda uzun vadeli planlar yapmaktan kaçınmalısınız. Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 5 - 11 Ekim) Bu hafta aşk ilişkilerinde ve duygularınızda gel-gitler, ani değişimler içinde olabilirsiniz. Hızlı yükselip hızlı düşebilir, ortamın ve kişilerin enerjilerinden etkilenebilirsiniz. Bazı Başaklar için heyecan ve tutkuları uyandıracak gelişmeler olabilir. Evli Başaklar içinse gebelik haberleri, çocuk sahibi olma kararı, çocuklar için planlamalar gündemde olabilir.

Hafta boyunca ilişkilerde etik değerlere ve sınırlarınıza önem vermeli, her alanda iradeli ve istikrarlı olmalısınız. Zaaflar ve sorumsuzluk kayıplara neden olabilir. Hafta ortasında ani seyahat planları, mevcut planlarınızda ise değişiklikler olabilir. Hafta boyunca finansal konularda aşırıya kaçan, abartılı riskler almamalısınız. Sağlıkla ilgili rahatsızlıklarda hızlı bir toparlanma sağlanabilir. Hislerinizin ve sezgilerinizin çok güçlü çalışacağı bir hafta. Karşınızdakilerin aklını okuyabilir, yaşamınızdaki konularla ilgili doğru öngörüler yapabilirsiniz. Gerilim ve stres, günlük hayatta ekstra zorluk ve aksilikleri getirebilir. Zihni meşgul edecek çalışmalara yönelmeli. Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 5 - 11 Ekim) Bu hafta yaşamınızda bitiş ve başlangıçlar gündemde olabilir. Bazı ilişkilerde eski bir dönem kapanabilir, içinizdeki veya koşullardaki belirsizlikler son bulabilir. Yeniliğe gitme, farklı deneyimler içinde olma isteği artabilir. Her türlü ilişki ve ortaklıkta adalet ve etik değerlerle hareket etmeli, karma yaratacak durumlardan kaçınmalısınız. Yeni bir eğitim süreci, başvurulardan yanıtlar, kariyerinizle ilgili yeni teklifler gündeme gelebilir. Evinizde sevdiklerinizle bir araya gelebilir, davetler verebilirsiniz. Evle ilgili arızalanmalar ve tadilatlar olabilir. Teknolojik aletlere dikkat etmeli, satın alımı ertelemelisiniz.

Finansal konularda plansız ve hızlı hareket edebilir, risk alabilir, harcamalarda aşırılığa kaçabilirsiniz. Burs ve kredilerden olumlu yanıtlar gelebilir. Hafta boyunca bazı kişilerden şaşırtıcı tavırlar, şaşırtıcı kararlar görebilirsiniz. Bazı kişilerden önemli teklifler alabilirsiniz. Uzun vadeli düşünme zamanı. Uzun süredir devam eden ilişkiler ileriye dönük adım atabilir. Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 5 - 11 Ekim) Bu hafta enerji alanınızı korumalı, sizi aşağı çeken ortamlardan ve kişilerden uzaklaşmalısınız. İş ve özel ilişkilerinizde alacağınız kararlar, yapacağınız seçimler uzun vadeli etki gösterebilir. Nerede evet/hayır dediğiniz, nerede tamam/devam dediğiniz oldukça önemli olacaktır. Doğru seçimlere ve kararlara ise seçenekleri değerlendirerek, insanlardan fikir alarak, araştırıp bilgi edinerek ulaşabilirsiniz. Bazı kişilerden şaşırtıcı teklifler alabilirsiniz. İş hayatında daha çok konuşulabilir, mesleğinizde öne çıkabilirsiniz. Aynı zamanda sınavlar, mesleğiniz ve akademik süreçlerinizle ilgili eğitimler gündeminizde olabilir. Araçlarda aksaklık, arıza ve problemlere dikkat etmeli. Teknolojik aletlerde ve beden sağlığında geçiştirdiğiniz durumlar daha büyük sorunla gelebilir.

Tembellikten, ertelemekten kaçınmalı; her alanda daha istikrarlı, iradeli ve kararlı olmaya çalışmalısınız. Bazı Akrep burçları için bu dönem ilişkilerde ciddileşme durumlarını getirebilir. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 5 - 11 Ekim) Bu hafta ilişkiler ve ortaklıklarda yeni bir sayfa açılabilir, iş ve özel ilişkilerinizde yenilikler olabilir. Özellikle hafta ortasında kadersel karşılaşmalar, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere yaklaşımınız hafta boyunca oldukça önemli. Bazı Yaylar bugünlerde iki kişi arasında, iki seçenek arasında kalabilir. Huzuru getiren kişilere gitmek, karmaşadan kaçınmak çok daha sağlıklı olacaktır. Hafta boyunca şans ve fırsatlarla karşılaşabilir, sevineceğiniz ve mutlu olacağınız durumlar içinde olabilirsiniz. Kazançlar ve maddi fırsatlar doğabilir. Harcamalarda kontrolsüzlük ve aşırılık ise ilerleyen süreçte zorlayabilir. Kalpten geçirdiğiniz dileklerinden gerçekleşebileceği bir hafta. Umudunuzu ve iyimserliğinizi korumalısınız. Hafta içerisinde kime ne kadar güveneceğinizi daha iyi belirlemeye çalışmalı, manipülasyonlara dikkat etmeli. Görüntünüz ve tarzınızla ilgili değişiklik isteği olabilir.

Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 5 - 11 Ekim) Bu hafta yaşamın her alanında sorumluluklar, görev paylaşımları, eşitlik ve adalet konuları gündeme gelebilir. Elinizi taşın altına koymanız gereken, kendinize dürüst olmanız gereken durumlar oluşabilir. Yaşamınıza dair hedef ve isteklerinizle ilgili pes etmemeli, karamsarlığa düşmemeli, motivasyonunuzu artıracak şeylere yönelmelisiniz. Spor ve hareket, aktif olmak ve evinize kapanmamak bu haftayı çok daha verimli geçirmenize, sağlıklı düşünüp sağlıklı hareket etmenize olanak tanıyacaktır. Aynı zamanda sosyalleşmek, sosyal ortamlar yeni ve farklı deneyimleri getirebilir. İlişkilerde yüksek duygular, tutkular, sahip olma veya kontrol etme arzusu artabilir. Bazı Oğlaklar süregelen ilişkilerinde ileriye dair bir adım atabilir. Eşin akrabalarıyla iletişimde daha titiz olmak faydalı olabilir. Eşin ortaklı işleri, iş hayatında kritik değişimler gündeme gelebilir. Rutininizde farklılığa gitmeli, mesleğinizde kendinizi geliştirmeye odaklanmalısınız. Kova Burcu Haftalık Burç Yorumları ( 5 - 11 Ekim) Bu hafta zihninizi meşgul eden pek çok konu netleşmeye giderken, kariyerinizde ve özel hayatınızda yeni koşullar içerisinde olabilirsiniz. Rutininizi ve gündeminizi değiştirecek konular önünüze gelebilir. Sürprizli ve pozitif/negatif beklenmedik durumlara açık bir hafta.