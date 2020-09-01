Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları!

Aylık burç yorumlarınızı okumadan seyahate çıkmayın, iş anlaşmaları yapmayın ve ilişkilerinizde önemli kararlar almayın. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleriyle yorumladığımız Eylül 2020 aylık burçlarını bu ay ne bekleyecek? Eylül aylık burçlar yorumlarımızın içinde; Eylül 2020 aylık burç yorumları, burçların kariyer yorumları, Eylül 2020 burçların aşk yorumları ve sağlık yorumları yer alıyor. İşte 2020 Eylül Ayı Aylık Burç Yorumları... 2020 EYLÜL AYLIK BURÇ YORUMLARI KOÇ BURCU EYLÜL 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay burcunuzda ilerleyen Mars ile yaşama dair hedeflerinizi gerçekleştirmek için çabalayabilir, efor sarf edebilirsiniz. 9 Eylül'de Marsın retro hareketine başlamasıyla bir süredir planladığınız durumları hayata geçirebilir, iş hayatında başlangıçlar yapabilir, süregelen işinizde ise değişikliklere gidebilirsiniz. Görev paylaşımı, iş arkadaşları değişebileceği gibi, çalışma alanınız, departmanınız da değişebilir. Ay boyunca yepyeni girişimlerde bulunmak yerine küçük değişiklikler, dönemsel projeler daha verimli olacaktır. 6 Eylülde Aslan burcuna geçen Venüs, aşk hayatınızda yüksek duyguları, sevinç ve mutluluğu, romantik paylaşımları getirecek. Geçmişteki kişilerle barışmalar olabilir, yalnızlar geçmişe karşı daha yoğun duygular içine girebilir. Süregelen ilişkilerde ise problemler çözülebilir, gerçek sevgi kazanabilir. Ay içerisinde aşk ilişkilerinde iyi-kötü her duygu daha yoğun, daha yüksek yaşanırken, daha hızlı normale dönülebilir. Bu yüzden gerilim ve anlaşmazlıkların da hızlıca çözülebileceğini bilmeli.EYLÜL AYI AYLIK KOÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

BOĞA BURCU EYLÜL 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay şanslı durumlarla karşılaşabilir, iç dünyanızı keşfe çıkabilir, aile ilişkilerinde toparlanma ve güçlenme içerisinde olabilirsiniz. Keyifli yolculuklar yapabilir, sosyalleşme ile keyifli tanışmalar yaşayabilirsiniz. Ay boyu daha duygusal düşünüp, duyguların etkisinde hareket edebilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler, önem verdiğiniz kişiler, duygu ve düşünceleriniz çok daha önem kazanacak. 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç burcuna geçiyor. İş hayatında ek bir iş, ek bir proje gündeminizde olabilir. Özel hayatınızda kendinizi hızlı başlayan bir ilişki içerisinde bulabilir, aniden yüksek duygular içinde olabilirsiniz. Arzular ve tutkular ilişkilerde önem kazanabilir. Görüntünüze ise daha çok önem verebilirsiniz.EYLÜL AYI AYLIK BOGA BURCU YORUMUNUN DEVAMI... İKİZLER BURCU EYLÜL 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay 5 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçiyor. Aşk hayatını hareketlendirecek, hızlı gelişmeleri getirecek olan bu transitle birlikte, odağınız ilişkiler ve çocuklarınız olacak. 22 Eylül'e kadar Güneş Başak burcunda ilerliyor. Aile, arkadaşlık ve aşk ilişkilerinde yeni gelişmeleri getirecek bu transitle birlikte özel hayatınızda önemli değişiklikler olabilir. Bazı ilişkilerde boşanma, davalar gündeme gelebilir. Bazı İkizler burçları içinse taşınma, ev değişikliği konuları öne çıkabilir. İleriye dönük planlarınıza odaklanacağınız ay boyunca, isteklerinizin peşinden gideceksiniz. Yaşamınızda huzur ve keyfi sağlayacak koşulları inşa etmekle meşgul olacaksınız.

Venüs, 6 Eylülden itibaren Aslan burcunda ilerleyecek. Yalnız olanlar için yeni tanışma ve karşılaşmaları getirecek bu transit, daha flörtöz olacağınız, ilgi çekeceğiniz bir zaman dilimini getirecek. Yakın çevrenizdeki kişilerle flört durumları ortaya çıkabilir. Heyecanlı görüşmeler ve romantik ortamlar içerisinde olabilirsiniz.EYLÜL AYI AYLIK İKİZLER BURCU YORUMUNUN DEVAMI... YENGEÇ BURCU EYLÜL 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay 6 Eylülde Venüs Aslan burcunda ilerlemeye başlayarak ayın tamamında burada hareket ediyor. Bu transitin etkileriyle para konularında artış ve bereket yaşarken, parayı kendinize çekeceğiniz, keyfi ve keyifli harcamalar yapacağınız bir dönemde olacaksınız. Yaşamdaki başarılarınız ve kazançlarınızla özgüven artış gösterirken, isteklerinizi elde etmeye odaklanacak daha hırslı olacaksınız. Eğitim, seyahat ve yasal konular için ödemeler yapabilirsiniz. 5 Eylülde Merkür Terazi burcunda ilerliyor. Bu transit boyunca yaşamınızı gözden geçirebilir, kendinizi geliştirmeye, hayatınızı iyileştirmeye çalışabilirsiniz. Ailenizle ve yakın çevrenizle daha yakın bir ilişkide olabilirsiniz. Hassasiyetinizi arttıracak bu transitle alınganlıklara daha kolay kapılabilirsiniz.

22 Eylül'e kadar Güneş Başak burcunda ilerleyecek. Bu tarihe kadar her konu ve durum üzerine daha detaylı düşünebilir, sorgulayıcı olabilirsiniz. Zihin varsayımlar üretebilir, güzel yanı ise daha yaratıcı çalışacağı için yaratıcı çalışmalar ortaya koyabilir, geniş kitlelere hitap edecek yazılar yazabilirsiniz. Okumak ve yazmak bu süreçte daha iyi gelecek. EYLÜL AYI AYLIK YENGEÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI... ASLAN BURCU EYLÜL 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay 5 Eylülde Merkür Terazi burcuna geçiyor. Her türlü iletişimi arttıracak olan bu transitin burcunuza etkileriyle her konu ve durum üzerine daha çok düşünebilir, fakat kararsızlıkları daha net bir şekilde bitirebilirsiniz. Yaşamınızın farklı alanlarında önünüze ikili yollar gelebilir. İki seçenek, iki farklı durum veya ilişkilerde iki farklı kişi gündemde olabilir. 6 Eylülde Venüs'ün burcunuza geçişi, ruh ve beden sağlığınızı güçlendirecek, yaşama karşı daha motive ve pozitif olmanızı sağlayacak. Öncesindeki döneme göre artık şansı kendinize daha çok çekebileceksiniz. Güzelliğinizle, auranızla dikkatleri çekerken, yeni ilişki fırsatları doğabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz.

22 Eylül'e kadar Güneş Başak burcunda ilerliyor. Bu süreçte paranızı, gelir ve giderleri yönetmekle meşgul olacak; finansal konulara odaklanacaksınız. Süreç içinde planlı harcamalar, planlı satım ve alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Zekanızı, yeteneklerinizi kullanarak kazancı arttırabilirsiniz.EYLÜL AYI AYLIK ASLAN BURCU YORUMUNUN DEVAMI... BAŞAK BURCU EYLÜL 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay 5 Eylülde Merkür Terazi burcuna geçiyor. Finansal konularda hareketliliğin artacağı bu süreçle birlikte küçük küçük pek çok harcama yapabilirsiniz. Mecburi ödemeler, vergiler, krediler ve taksitler sebebiyle para çıkışları olabilir. Finansal alanda daha planlı hareket etmeye çalışabilirsiniz. 9 Eylül'de Mars retrosu başlıyor. Ay sonuna kadar retro hareketine devam ediyor. Bu süreçte finansal konularda daha titiz ve temkinli olmalı, israftan kaçınmaya çalışmalısınız. Riskli yatırımlar, detaylı düşünülmüş planlar bu retro sürecinde sonuç vermeyebilir. Duygusal ve finansal güvenliğinizi sağlamaya gayret etmeli, bankacılık işlemlerinde titiz hareket edip, hırsızlık ve çalıntı durumlarına dikkat etmelisiniz.

6 Eylül'de Venüs Aslan burcuna geçiyor. Her türlü ikili ilişkide ani değişimleri ve sürprizli durumları getirecek bu transit, pek çok ilişkide dengeleri ve şartları değiştirecek. Bazı kişilerin gerçek yüzünü görebilir, arkanızdan dönen konuşmaları öğrenebilirsiniz. Bazılarının ilişkilerinde ani bir bitiş yaşanabilir. Herkese şefkat ve saf sevgi ile yaklaşmalı, art niyetten uzaklaşmalısınız.EYLÜL AYI AYLIK BAŞAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI... TERAZİ BURCU EYLÜL 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay kariyerde kendinizi gösterebilir, farklı alanlarda gelecek planları içinde olabilirsiniz. Finansal alanda gelişmek ve büyümek isteyeceksiniz. Artan istek ve beklentiler zaman zaman karamsarlığı, kaygıyı, gel-gitli duygu ve düşünceleri getirebilir. 7 Eylül Venüs hareketiyle ayın geri kalanında eş ve ortaklarınız yatırımlar içinde olabilir. Aile şirketi, aileyle birlikte işler, taşınmaz mal satımı veya ödemeleri gündeminizde olabilir. Yeni finansal ortaklıklar içine girebilirsiniz. Güzelliğiniz ve görüntünüzle daha çok dikkat çekeceğiniz bir aydasınız. Yeni ilişki fırsatları doğabilir. Arkadaş çevrenizdeki kişilerden duygusal adımlar görebilirsiniz. İlişkilerde beğeniler, tutkular, finansal beklentiler gibi farklı noktalarda, farklı arayışlarda olabilirsiniz.

4-13 ve 24 Eylül tarihlerinde ilişkilerde tamam veya devam durumları oluşabilir. Karmaşık, kaotik ilişkilerde bitiş yaşanabilir.EYLÜL AYI AYLIK TERAZİ BURCU YORUMUNUN DEVAMI... AKREP BURCU EYLÜL 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay 6 Eylülde Venüs Aslan burcuna geçiyor. Ay boyunca devam edecek bu transitin burcunuza etkileriyle daha hırslı ve dikkat çekici olacaksınız. Görüntünüzle, yeteneklerinizle ve özgüveninizle bulunduğunuz ortamlarda öne çıkacaksınız. İlişkilerde güçlenme adına çalışacak bu süreçte, mevcut bir ilişki güçlenmeye gidebileceği gibi, bazıları için bu güçlenme ilişkilerde sergilediğiniz kimliğin güçlenişi, ilişki kurma yetilerinin güçlenişi olarak çalışabilir. Kıskançlık, kontrol etme isteği artabilir. İlişkilerde bilinçli ilerlemediğiniz, dürtülerle hareket ettiğinizde pişman olacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. 17 Eylülde gerçekleşecek Yeni Ayın etkileriyle bu tarih civarında aşk hayatında ve ilişkilerde ani değişiklikler yaşanabilir. Kısa süreli ayrılıklar veya kısa süreli barışmalar olabilir. Bu tarih civarındaki deneyimlerin daha geçici etkiler taşıdığını unutmamalı. Süregelen ilişkilerde ise "sağlıklı" seçimler yapmalısınız.

9 Eylül'de Mars retrosu başlarken, ayın tamamında retrosuna devam ediyor. Bu ise günlük yaşamınızda, iş hayatında aksilik, ekstra iş yükü ve stres verici durumları getirebilir. EYLÜL AYI AYLIK AKREP BURCU YORUMUNUN DEVAMI... YAY BURCU EYLÜL 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay 5 Eylülde Merkür Terazi burcuna geçiyor. Bu süreçte sosyal çevrenize ve ideallerinize, hedeflerinize odaklanacak; iş ve özel hayatınız için aktif bir çaba içerisinde olacaksınız. 9 Eylülde Mars retrosu başlıyor, ay sonuna kadar retrosuna devam edecek. Bu transitin etkileriyle yaşamdan keyif almanız, mutluluğunuz isteklerinizi elde etmeye bağlı olabilir. İsteklerinize hızlı ulaşmak sıkılganlığı getirebilir. Yenilik isteği ve ihtiyacı artabilir. Yaşamdan keyif almayı, mutluluğu dış koşullara bağlamamayı öğrenmeniz için gerçekleşen bu retroda, kendinizle barışmak, kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek yeni fırsatları getirecektir. Süreç içinde hobileriniz üzerine eğilebilir, yeteneklerinizde uzmanlaşabilir, yetenekler ve hobiler üzerine eğitim alabilir, harcamalar yapabilirsiniz. Aşk hayatında ve ilişkilerde duygularınız daha hızlı değişebilir. Zaman zaman iç dünyanızda karışıklık yaşayabilirsiniz.EYLÜL AYI AYLIK YAY BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

OĞLAK BURCU EYLÜL 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay 5 Eylülde Merkür Terazi burcuna geçiyor. Zihninizde, günlük yaşamınızda ve genel olarak hayatınızda ikilemleri yaratacak bu transit, ay boyunca değişken bir ruh hali getirebilir. Sıkılganlıklar artabilir, yaşamınızda yeni bir evreye geçmek isteyebilir, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. 9 Eylülde Mars retroya başlıyor, ay boyunca retro olacak. Bu retrodan en çok etki alan burçlardan biri siz olurken, iç dünyanızı çok daha hareketli kılacak. Bu da size zaman zaman cesaret ve aksiyonu zaman zaman öfke ve kontrolsüzlüğü verecek. Bu yüzden ayın geri kalanında kendinizi, tavırlarınızı tekrar tekrar gözden geçirmeli, kendinizle bir iç yüzleşme yaşamalısınız. Bilinçaltı travmaları ve deneyimleri bugünkü eylemlerinizi doğrudan etkiliyor olacak. Bu sebeple karşınıza gelecek olaylara salt deneyim olarak bakmamalı, özünde sizinle ilgili tarafları bulmaya çalışmalı, bilinçaltındaki kodlarınızı çözümlemeye çalışmalısınız. Aile ilişkilerinde agresyon ve tartışmaları getirebilecek bu retroda, ev içinde gerilim aniden yükselebilir fakat hızlıca çözülebilir.EYLÜL AYI AYLIK OĞLAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI...