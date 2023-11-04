İkinci tur oylaması da sona erdi! Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu

CHP tarihi bir kurultayı geride bıraktı. 4 Kasım sabahı saat 10.00'da başlayan kurultayda genel başkanlık seçimi ikinci tura kaldı ve 5 Kasım 03.00'te sonuçlandı. İlk turda 1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçimleri yapıldı. İkinci tur oylama 00.30'da başlayıp 02.30'da sona erdi. Oy sayımı tamamlandıktan sonra CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.

İlk turu önde bitiren Özgür Özel'in destekçileri, "Her şey çok güzel olacak" sloganlarıyla tezahüratta bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerden bazılarının salonu terk etti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayının divan başkanı Ekrem İmamoğlu sonuçları açıkladı. İşte İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalardan satır başları:

"Demokrasimiz adına büyük bir olgunlukla genel başkan seçim sürecini tamamlamıştır. Oy sayımını yapan ilçe seçim kurulumuz oy tasnifini yapmıştır. Ve ikinci turun sonucu kurulumuza bildirilmiştir. Sonuç her halükarda CHP'nin her üyeisnin kazandığı bir sonuçtur. Tam da bu bakış açısıyla sonucu sizlerle paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel 812 oy, sayın Kılıçdaroğlu 536 oy. Partimizin yeni genel başkanı sayın Özgür Özel olmuştur. Partimize, ülkemize, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ilk açıklamalarından şu ifadeleri kullandı;

"Hayatımın en gururlu anını yaşıyorum. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılı yön verecek parti kurultayımızı yaşadık. Şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için tüm CHP'liler adına size teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Süreçte yanımda olan beni yetiştiren anneme babama ve kardeşime, eşime ve kızıma yürekten teşekkür ediyorum. Tüm delegelere ve CHP'lilere yürekten teşekkür ediyorum.

ÖZEL'DEN BİRLEŞTİRİCİ KONUŞMA

Omzuma yüklenen sorumluluğun farkındayım. İsmet Paşanın, Atatürk'ün, Deniz Baykal'ın, Ecevit'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak, bundan sonra benimle birlikte hepimizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum.

CHP'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Buraya kim kaç milletvekilinin desteğiyle geldi diye. Buradan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum. Bu salondan 81 il başkanımızla kol kola omuz omuza çıkıyorum. İmza sayıları çok konuşuldu, ben sayın başkanım müsade ederse 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor, hepsine teşekkür ediyorum.

Zorlu bir süreç geride kaldı, büyük bir üzüntünün ve travmanın arkasından umutsuzluğu umuda çevirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek... Buna inandık, sizlere inandık, siz de inandınız ve umudu yükselttiniz. Bu zor süreçte bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma söz veriyorum.

"SÖZÜMÜ TUTACAĞIM"

Benim süreç boyunca kırdıklarım olduysa affola. Grubumuz pazartesi sabahından itibaren plan bütçe komisyonunda çalışmaya devam edecek. Bizler de hep birlikte 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1.5 milyon üyemize diyorum ki, Biz cumhuriyetin 100. yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü yenebilmek için yarından itibaren seferberlik ilan edeceğiz. Elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek. Ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Bunun için de sizlere güveniyorum.

İki sözü tutacağımı ifade etmek isterim. Örgüte verdiğim tüm sözleri tutacağım. Yarın sabah 81 il başkanımla süreci değerlendirmek için toplantı koydum. Kendilerini davet ediyorum. Ön seçime yönelik bundan sonra bu partiye yapılacak iyileştirmelere yönelik verdiğimiz sözleri derhal yerine getireceğiz. Hatay'da siyaset konuşmadım, mazbatamı alacağım, ilk ziyaretimi oraya yapacağım ve deprem bölgesini hep gündemde tutacağım. Ardından Osmaniye'ye gideceğim. Bundan sonra hep beraber büyük zaferler yaşayacağız. Bugün burada zafer CHP'den bir adayın değildir, bir ekibin değildir. Bugünkü zaferin galibi bütün CHP'lilerdir. CHP'deki değişim sadece kendi içimizdeki merhaleyi katetmektir. Tüm CHP olarak yerel seçim zaferi için yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun."

Gün içinde kurultayda neler yaşandı?

KILIÇDAROĞLU SALONDAN AYRILDI

Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan seçimde oyunu kullandıktan sonra salondan ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun aracına binerek Ankara Arena'dan uzaklaştığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU ÇEKİLDİ İDDİALARI

Seçimin 2. tura kalmasıyla kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilme eğiliminde olduğu iddiaları yayıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem konuyla ilgili, "Genel Başkanımız az önce oy kullandı. İddialar yalan" açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU SALONDAN AYRILMIŞTI

Genel başkan adayları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu oylarını kullandı. Oy verme işlemlerinin başlamasının ardından Genel Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra salondan ayrıldı. Kılıçdaroğlu sandıklar kapandıktan sonra salona geri geldi ve coşkulu kalabalığın tezahüratlarıyla karşılandı.

İLHAN CİHANER VE ÖRSAN ÖYMEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen İlhan Cihaner adaylıktan çekildi. Cihaner adaylıktan çekilmesi ile ilgili “bu antidemokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cihaner'in ardından Örsan Öymen de adaylıktan çekildi. CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarışacak.

Örsan Öymen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların “yarışına” dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı’ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay’da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur" dedi.

56 KURULTAY GERİDE KALDI

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu salona geldi. 100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.

BUGÜN GENEL BAŞKAN, YARIN PARTİ MECLİSİ SEÇİLECEK

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. 2 gün sürecek kurultayda, bugün genel başkan seçimi yapılacak, yarın ise 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu seçilecek.

Kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışıyor.

KURULTAY'IN DİVAN BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

CHP Kurultayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı’na oy birliğiyle seçilmesi ile başladı. İmamoğlu, kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştirdi.

İmamoğlu'nun konuşmasında "CHP, kongreler ve kurultaylar partisidir. CHP bu ülkenin kurucu ve birleştirici gücüdür. Yeniden milletçe buluşmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu devamında "Halkımıza karşı tarihi bir sorumluluğumuz var. Burada sorumlu davranmak, geleceğe güvenlebakmak gerekir. Kurultayımız biter bitmez yerel seçimler için omuz omuza vereceğiz. Her alanda halkımızla buluşacağız. Göreceksiniz yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız. Son beş yılda ortaya koyduğumuz halkçı, adil yerel yönetim başarısını ülkeye yayacağız. Yeter ki biz halkın sesine kulak verelim."

SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Kurultay'ın konuşan Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir partiye nasip olmayacak tarihi birlikte yaşıyoruz. Biz sıradan bir parti değiliz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Biz herkesin inancına, yaşam tarzına saygı duyan partiyiz.

Ben dahil hiç kimse kendini partinin üstünde göremez.

İş Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince Masa'dan kalkmalar, dönmeler oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ama yılmadık, yıkılmadık, çalıştık. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi.

Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Hayatın kendisidir değişim.

İlk değişimi ne zaman söyledim? 2019. 2020, 2021, 2022, 2023... En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Örnek; ne diyorlardı, her Salı konuşmaya çıkıyorlardı değil mi, bu CHP Sivas'ın ötesine gidemiyordu... Gidemiyorduk, illerine, ilçelerine giremiyorduk. Peki bugün, bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen evlere girdik. Girilemeyen illere ve ilçelere girdik. Ve CHP Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu, tartıştı. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler."

ÖYMEN: '12 SEÇİM KAYBEDİLMİŞ, HEPSİNDE Mİ SIRTINDAN HANÇERLENDİ?'

Örsan Öymen, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nda konuştu.

Öymen'in açıklaması şu şekilde:

"Gerçekleri olduğu gibi ortaya koymamız gerekiyor. Sayın Genel Başkanımız sırtından hançerlendiğini söyledi. 13 yılda 12 seçim kaybedilmiş, hepsinde mi sırtından hançerlendi? Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde görülmüş, 13 yılda bütün seçimler kaybedilmiş, buna rağmen genel başkanlık koltuğunda oturmak nasıl açıklanabilir. CHP'nin oyu yüzde 22-26 bandında sıkışmış kalmış. Yüzde 48 değerli bir oydur fakat önceki seçimlerde de adayların toplam oyu yüzde 48'di."

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'İN TRİBÜNLERİ AYRILDI

Arena Spor Salonu’nun sağ tarafındaki tribünler Özel’i, sol taraftaki tribünler ise Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler için ayrıldı.

DELEGELERE SIKI MARKAJ! İSTANBUL’UN DESTEĞİ ÖZGÜR ÖZEL’E…

Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.

Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor.

Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.

Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.

Dün de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.

Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.

PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK

"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

ADAYLAR KURULTAY ÖNCESİ SON MESAJLARINI VERDİ

CHP’de bugün başlayan kurultayda genel başkanlık için yarışacak Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Örsan Öymen ve İlhan Cihaner’in ortak mesajı kurultayın demokrasi şenliğine dönüşmesi yönünde.

Kemal Kılıçdaroğlu: Güzel ve keyifli bir kurultay yapacağız, barış içinde bir kurultay yapacağız, birlikte bayram havası içinde bir kurultay yapacağız.

Özgür Özel: Kürte, Türke, Aleviye, Sünniye, sağcıya, solcuya, yoksula ve güvencesiz çalışana dokunacak bir siyaset vaat ediyorum. Bir süredir partimizin izlediği mahcup ve edilgen siyasete karşı, cesur ve kararlı bir siyaset öneriyorum. Sokaktan kaçan değil, sokağı ve meydanı örgütleyen bir CHP vaat ediyorum.

Örsan Öymen: Kurultay delegelerine çağrı yapıyorum: Birbirinden fazla bir farkı olmayan 2 adaylı kurultay tasarımına ve mühendisliğine ve bu despotik uygulamalara ve sizin özgür iradenizi baskı altına almaya çalışan güç odaklarına isyan edin, kurultay gününden önce imzalarınızla tüm aday adaylarının adaylaşmasını sağlayın, demokratik bir kurultayın gerçekleşmesinin yolunu açın; hep birlikte bir tarih yazalım.

İlhan Cihaner: İki adayın yarıştığını delegelerin hafızasına kazıyarak diğerlerini yok saymaya çalışıyorlar. Hem genel merkezcilerin hem değişimcilerin partiyi bugüne getiren pratiklerinden kopmadıklarını görüyoruz. Onun için mutlaka bu iki yapı dışındaki bakış açıları kurultaya yansımalı.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL YETERLİ İMZAYA ULAŞTI

CHP'nin 38'inci Olağan Genel Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için yeterli imzayı toplayan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, genel başkan adayı oldu. Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sonuç olarak, başvuruları olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yeterli imza sayısına sahiptir. 2 adayımız, Kurultay'ın biraz sonra takdirlerine sunulacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

tv100'ün haberine göre Kılıçdaroğlu 771 imza toplarken Özgür Özel 600 imza topladı.





