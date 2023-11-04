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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: 'Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım'

04.11.2023 13:33 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İş Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince Masa'dan kalkmalar, dönmeler oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ama yılmadık, yıkılmadık, çalıştık. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: 'Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda konuştu. Kurultaydaki konuşmada Kılıçdaroğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sırtındaki hançerlerle seçime girdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

Hiçbir partiye nasip olmayacak tarihi birlikte yaşıyoruz. Biz sıradan bir parti değiliz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Biz herkesin inancına, yaşam tarzına saygı duyan partiyiz.

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Ben dahil hiç kimse kendini partinin üstünde göremez.

"SIRTIMDAKİ HANÇERLERLE SEÇİME GİRMEK ZORUNDA KALDIM"

İş Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince Masa'dan kalkmalar, dönmeler oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ama yılmadık, yıkılmadık, çalıştık. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi.

Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. İlk değişimi ne zaman söyledim? 2019. 2020, 2021, 2022, 2023... En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Örnek; ne diyorlardı, her Salı konuşmaya çıkıyorlardı değil mi, bu CHP Sivas'ın ötesine gidemiyordu... Gidemiyorduk, illerine, ilçelerine giremiyorduk. Peki bugün, bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen evlere girdik. Girilemeyen illere ve ilçelere girdik. Ve CHP Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu, tartıştı. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler.

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"CHP HALKIN PARTİSİDİR"

Değişimci olunca değişmeyen arkadaşların çok sık dillendirdiği bir şey var; 'CHP sağa kaydı.' Bunlar sağın da solun da ne olduğunu bilmiyor. Çok açık ve net. CHP halkın partisidir. 6 okumuzdan birisi halkçılıktır. Avrupa'nın en güçlü sosyal demokrat partisi CHP'dir. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. biz muhalefet politikamızı da değiştirdik. Sosyal kimlikler üzerinden politika üretmeye başladık. Bazı arkadaşlarımızın sosyal kimliğin ne olduğundan haberi olmayabilir.

"ARKADAN HANÇERLEMEYECEKSİN"

Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak zordur. Bay Kemal’in yol arkadaşı olacaksan vefalı olacaksın. Bay Kemal’in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal’i arkadan hançerlemeyeceksin.

"20-25 GÜN SONRA..."

Bu kurultaydan 20-25 gün sonra bir tüzük kurultayı yapacağız. Değişim nasıl olur, dönüşüm nasıl olur, yenilenme nasıl olur, sadece Türkiye değil bütün dünya bunu öğrenecek. nsiyet kotası getireceğiz. Var mısınız? Yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek.
Milletvekillerini 3 dönemle sınırlayacağız.

İnşallah ben de bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup ben de seçilen yeni genel başkanımı ben de alkışlayacağım.

Günün önemli manşetleri


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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