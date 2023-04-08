İkizlerle evlenen ikiz kardeşler! Bir gören bir daha baktı... Çocukları bile ayırt etmekte zorlanıyor

2017 yılında bir ikiz kardeş festivalinde tanışan Brittany ve Briana Dean ile Josh ve Jeremy çiftleri sosyal medyada dikkatleri çekti. İkiz çiftler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla 200 bini aşkın takipçiye ulaşırken sempati kazanmayı da başardı. İkiz kardeşlerden oluşan çiftler aynı anda hamile kalmaktan ortak bir evde yaşamaya kadar her şeyi birlikte yapıyor. Hayatlarını birlikte geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden kardeşler çoğu kişinin onları ayırt etmek konusunda zorlandığını dile getirdi.

ÇOCUKLARI BİLE ANLAYAMIYOR

Sosyal medyadan aile hayatlarına dair gelen soruları yanıtlayan çiftlerin hayranları çocuklarının ayırt edip edemediğini sordu. Çocuklarının genellikle ebeveynlerini ayırt ettiğini söyleyen ikizler, “Zaman zaman karıştırıyorlar. Gerçekten yorgun ya da dikkatleri dağınık olduğunda bizi tanıyamıyorlar. Ama bu durum gerçekten eğlenceli oluyor” dedi.