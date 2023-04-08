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İkizlerle evlenen ikiz kardeşler! Bir gören bir daha baktı... Çocukları bile ayırt etmekte zorlanıyor

08.04.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brittany ve Briana Dean isimli ikiz kız kaderşler, 2017 yılında ikiz kardeş festivalinde Josh ve Jeremy ile tanıştı. İlk görüşte birbirlerine aşık olan kardeşler birbirlerine yakın tarihlerde dünya evine girdi. Mutlu evlilikleri olan iki çift benzerlikleri nedeniyle çocuklarının bile kendilerini karıştırdığını söyledi.

İkizlerle evlenen ikiz kardeşler! Bir gören bir daha baktı... Çocukları bile ayırt etmekte zorlanıyor

2017 yılında bir ikiz kardeş festivalinde tanışan Brittany ve Briana Dean ile Josh ve Jeremy çiftleri sosyal medyada dikkatleri çekti. İkiz çiftler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla 200 bini aşkın takipçiye ulaşırken sempati kazanmayı da başardı. İkiz kardeşlerden oluşan çiftler aynı anda hamile kalmaktan ortak bir evde yaşamaya kadar her şeyi birlikte yapıyor. Hayatlarını birlikte geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden kardeşler çoğu kişinin onları ayırt etmek konusunda zorlandığını dile getirdi.

ÇOCUKLARI BİLE ANLAYAMIYOR

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Sosyal medyadan aile hayatlarına dair gelen soruları yanıtlayan çiftlerin hayranları çocuklarının ayırt edip edemediğini sordu. Çocuklarının genellikle ebeveynlerini ayırt ettiğini söyleyen ikizler, “Zaman zaman karıştırıyorlar. Gerçekten yorgun ya da dikkatleri dağınık olduğunda bizi tanıyamıyorlar. Ama bu durum gerçekten eğlenceli oluyor” dedi.

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