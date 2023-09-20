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İl il beklenen depremlerin büyüklüklerini açıkladı, tsunami uyarısında bulundu! Malatya, Kırklareli, Manisa, Mardin, Muğla, Muş...

20.09.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem konusunda il il yaptığı uyarılarla son günlerde gündem yaratan Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan yine dikkat çeken bir paylaşım geldi. 6 ilde beklediği depremlerin büyüklüklerini açıklayan Ercan, bir de tsunami uyarısında bulundu.

İl il beklenen depremlerin büyüklüklerini açıkladı, tsunami uyarısında bulundu! Malatya, Kırklareli, Manisa, Mardin, Muğla, Muş...

Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Malatya, Kırklareli, Manisa, Mardin, Muğla ve Muş illerindeki deprem riskini açıkladı.

İL İL KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR?

İl il beklenilen depremlerin büyüklüklerini paylaşan Ercan, bir de tsunami uyarısında bulundu.

"TSUNAMİ OLASALIĞI VAR"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Malatya; M6,7 (artık deprem uzun süre olmaz) Kırklareli; M5,0, Manisa; M6,9, Mardin; M5,0, Muğla; M7,1, Muş; M6,7. Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü(tsunami) olasılığı var."

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