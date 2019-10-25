HABER

İl Özel İdaresi'nin kasasından teminat mektubu çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 15:40 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü binası inşaatını bitiremeyen firmanın, İl Özel İdaresi’ne verdiği teminat mektubu, kurumun kasasından çalındı.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü binası inşaatını bitiremeyen firmanın, İl Özel İdaresi’ne verdiği teminat mektubu, kurumun kasasından çalındı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, soruşturma başlatıldığını ve 2 kurum çalışanı ile inşaat firması hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
İddiaya göre, kentte faaliyet gösteren bir inşaat firması, İl Özel İdaresi tarafından yapılacak olan Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ihalesini kazandı. Ancak firma binayı sözleşmede belirtilen tarihte teslim edemedi. İl Özel İdaresi de kaba inşaatı biten binanın tam olarak tamamlanmadığı gerekçesiyle firmadan alınan 215 bin TL’lik teminat mektubunu irat etmek için harekete geçti. Ancak teminat mektubunun, İl Özel İdaresi’nin kasasından çalındığı ortaya çıktı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, mektubun çalındığının ortaya çıkması üzerine kurumda çalışan 2 personel ile inşaat firması yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca idari soruşturma başlattı.
Teminat mektubunun çalınmasının ardından gerekli işlemlere başladıklarını ve firmanın 250 bin TL olan alacağına el konulduğunu belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, “Teminat mektubu konusu ile ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na konunun araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuş olup, soruşturma aşaması devam etmektedir. Soruşturma sonucuna göre kast veya ihmali bulunan personel veya personeller hakkında gerekli işlemler yapılacak olup, şu aşamada soruşturma sonucu beklenmektedir" dedi. FOTOĞRAFLI

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Siirt’te DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındıSiirt’te DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
Motosiklete el koymak isteyen polislere saldırdılarMotosiklete el koymak isteyen polislere saldırdılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adapazarı'nda feci kaza! Esra öldü, ablası ağır yaralı

Adapazarı'nda feci kaza! Esra öldü, ablası ağır yaralı

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

Annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Acı olay... 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Polis müdürü Ali Loğoğlu'na üst düzey görev

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Üst düzey görev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.