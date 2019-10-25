İl Özel İdaresi'nin kasasından teminat mektubu çalındı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü binası inşaatını bitiremeyen firmanın, İl Özel İdaresi’ne verdiği teminat mektubu, kurumun kasasından çalındı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, soruşturma başlatıldığını ve 2 kurum çalışanı ile inşaat firması hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İddiaya göre, kentte faaliyet gösteren bir inşaat firması, İl Özel İdaresi tarafından yapılacak olan Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ihalesini kazandı. Ancak firma binayı sözleşmede belirtilen tarihte teslim edemedi. İl Özel İdaresi de kaba inşaatı biten binanın tam olarak tamamlanmadığı gerekçesiyle firmadan alınan 215 bin TL’lik teminat mektubunu irat etmek için harekete geçti. Ancak teminat mektubunun, İl Özel İdaresi’nin kasasından çalındığı ortaya çıktı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, mektubun çalındığının ortaya çıkması üzerine kurumda çalışan 2 personel ile inşaat firması yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca idari soruşturma başlattı.

Teminat mektubunun çalınmasının ardından gerekli işlemlere başladıklarını ve firmanın 250 bin TL olan alacağına el konulduğunu belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, “Teminat mektubu konusu ile ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na konunun araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuş olup, soruşturma aşaması devam etmektedir. Soruşturma sonucuna göre kast veya ihmali bulunan personel veya personeller hakkında gerekli işlemler yapılacak olup, şu aşamada soruşturma sonucu beklenmektedir" dedi. FOTOĞRAFLI

