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  4. İlber Ortaylı canlı yayında ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlber Ortaylı canlı yayında ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 14:22 | Son Güncelleme

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in son Türkiye ziyaretinde önemli bir hata yapıldığını yıllar sonra ilk kez açıkladı.

İlber Ortaylı canlı yayında ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlber Ortaylı katıldığı canlı yayın programında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in son Türkiye ziyareti sırasında şahit olduğu bir olayı yıllar sonra ilk kez anlattı.

'ÖNEMLİ BİR HATA YAPILDI'

Kraliçe Elizabeth’in Bursa’daki Yeşil Cami’de Kuran dinleme talebinde bulunduğunu ifade eden İlber Ortaylı şunları söyledi:

“İstanbul ve Bursa’da Kraliçe’nin mihmandarlığını yaptım. Ama önemli bir hata yapıldı. Bunu yazacağım ve burada da söylerim. Yeşil Cami’nin imamı Yusuf vardır. Sima itibariyle fevkalade rafine makam biliyor, sesi güzel. Ondan Kuran okunması istenmiş Kraliçe için. Çünkü Kraliçe bir mezhebin başı. Anglikan Kilise. Koruyucusudur onun. Dine yakın ritüelleri var. Tebaasında Müslümanlar var çok kalabalık. Hatta bir zamanlar dünyanın en büyük Müslüman topluluğun başındaydı.

'TÖVBE ESTAGFURULLAH...'

Bir Kuran dinlemek istemiş. Bu mutlaka tesadüfen bir şey değil bu bizim seçimimiz de değil. O zamanki Bursa Valisi Şahabettin
tutup oraya kendi arkadaşını seçti. İlahiyat fakültesi hocası diye. Ben hayatımda bu kadar kötü Kuran okuyan, tövbe estağfurullah, bir garip makam filan yok bize hiç uymuyor… Ve ekşidi Kraliçe’nin suratı onu bile belli etmedi. Böyle bir gaf yapıldı yani. Bunun kayda geçmesinde fayda görüyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
ilber ortaylı İngiltere Kraliçesi Elizabeth

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