İlginç ticari girişimini böyle savundu! “Gazımı kavanozlayarak satıyorum ve saygıyı hak ediyorum”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut şehrinde yaşayan 32 yaşındaki eski realite yıldızı Stephanie Motto, gazını çıkartarak kavanozlara koyduğu ve ardından hayranlarına sattığı ilginç bir mesleğe sahip. 90 Day Fiance (90 Gün Nişanlı) yarışmasıyla ün kazanan Motto, OnlyFans fenomenliğine ise gaz kavanozları ve göğüs terleri sayesinde ulaştı. Ticari girişimiyle gündem yaratan Matto, işi için büyük bir uğraş verdiğini ve saygı hak ettiğini dile getirdi.

“BÜYÜK ZORLUKLARDAN GEÇTİM”

Sosyal medya fenomenliğine uzanan yolda büyük mücadelelerden geçtiğini dile getiren Matto, “Büyük zorluklardan geçtim. Benim asıl mücadelem çalışma alanım insanlar olduğu için onlardan gelen tepkilerle uğraşmaktı. İnsanların sürekli olarak beni yargılaması kendime olan inancımı düşürdü. Yaptığım iş nedeniyle zeki olmadığımı düşünüp beni yargıladılar. Gazımı kavanozlayarak satıyorum ve saygıyı hak ediyorum. Çünkü zannedildiği gibi kolay bir iş değil” dedi.