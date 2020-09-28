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İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 21:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'a destek açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.

İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Erdoğan'ın "Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"ndaki konuşmasında Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamaların Azerbaycan'da memnuniyetle karşılandığını belirtti.

"AZERBAYCAN HALKI BU DESTEĞİ TAKDİR EDİYOR"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiğini aktaran Hacıyev, "Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırının ilk saatlerinde başta Erdoğan olmakla Türkiye saldırıyı şiddetle kınadı ve kesin desteğini gösterdi. Azerbaycan halkı bu desteği takdir ediyor." dedi.

Tovuz bölgesine yapılan saldırıda da Ermenistan'ı ilk dakikalarda en şiddetle kınayan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Hacıyev, "Cumhurbaşkanı Aliyev de Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti. Azerbaycan ve Türkiye 'bir millet, iki devlet' ilkesine uygun olarak tüm konularda dayanışma sergiliyor ve daima birbirini tereddütsüz destekliyor." ifadelerini kullandı. (AA)

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