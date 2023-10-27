İlişki uzmanı olduğunu söyleyerek sosyal medyada dikkat çekti! Her aldatmadan sonra yapılan klişe hareketi anlattı

Sosyal medyadan ilişki sorunları ve tavsiyelerine yönelik paylaşımlar yapan Rece hayranlarının en çok ihanet konusunda sorularının olduğunu belirtti. TikTok'tan yaptığı paylaşımda Rece, "Bir ilişki kurtarma sayfası olarak, partnerlerinden ayrılan insanların mesajlarını alıyorum. Soruların arasında en çok ihanet konusu ortaya çıkıyor. Danışanlarımın çoğundan yaptığım bir çıkarım var" dedi.

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Kendi ve danışanlarının deneyimlerinden hareket ederek aldatan kişilerin genel olarak yaklaşımlarının birbirine benzediğini ifade eden Rece, "Birçok kişi evliliklerini ya da ilişkilerini terk ettikten sonra yeni aşkında yaşadıkları zorlukları anlattı. İhanet durumundaki ilişki normale dönüştüğünde o kişinin %100 doğru kişi olmadığını anlıyorsunuz" diye konuştu.

Aldatanların çoğunun kendilerini hayatının aşkıyla tanıştığı, ruh eşiyle tanıştıklarını düşündüklerini ve peşinden koşmaları gerektiğini söyleyerek savunduğunu belirten Rece, "Aslında bu sadece bir duygu. ilerleyen süreçte bu kişinin orijinal karı veya kocalarından daha iyi olmadığını fark ediyorlar. Bu yüzden sakin olmalısınız ve gerçek dışı romantizme bir anda kapılmamalısınız" ifadelerini kullandı.