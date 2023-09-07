İhaneti Google Haritalar ele verdi! Cep telefonundan yol tarifi istedi... Karısını bir bankta başka adama sarılmış halde buldu

Peru’nun başkenti Lima’da bir Google kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ihaneti ifşa etti. 2013 yılında çekieln görüntüleri tesadüf eseri yeni gören eş öfke ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. İsimleri açıklanmayan çift, daha sonra kadının ilişki yaşadığını itiraf etmesi üzerine boşandı. Sevgilisiyle birlikte şehirdeki Puente de los Suspiros de Barranco'nun yakınındaki bir bankta fotoğraflandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü durumu şaşkınlıkla karşılarken yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Dünya ne kadar küçük” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten bu görüntüyü görseydim çok kötü olurdum” dedi.