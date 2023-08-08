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    4. İlişkinin böylesi! Sevildikleri zaman resmen süründürüyorlar! İşte en kalpsiz burçlar...

    İlişkinin böylesi! Sevildikleri zaman resmen süründürüyorlar! İşte en kalpsiz burçlar...

    08.08.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Huzur, aşk, sevgi ve saygı çerçevesinde süren birliktelikler birçok kişinin ayaklarını yerden keser. Sorunsuz bir ilişki herkesin hayalidir. Ruha iyi gelir. Fakat astrologlara göre bazı burçlar sevildiklerini anladıklarında deyim yerindeyse değişiyor. İşte sevilmelerine rağmen zaman sizi bin pişman eden burçlar...

    Sorunsuz bir aşk hayatı isteyen kişiler, yaşadıkları olumsuz deneyimler nedeniyle temkinli davranabiliyor. Özellikle kadınlar bir ilişkiye başlamadan önce burç uyumlarını inceliyorlar. Astrologların yaptığı açıklamalara göre 5 burç sevildiğini anladığı zaman resmen değişiyor. İşte sevildikleri zaman süren burçlar...

    YAY BURCU ERKEĞİ - MÜSTEHCEN DANS

    ARKADAŞLIKTA NE KADAR İYİYSE AŞKTA O KADAR KÖTÜDÜR

    Yay burcu insanı eğlencelidir. Fakat arkadaşlıkta ne kadar iyiyse aşkta da o kadar kötüdür. İlgisini çektiğinizde körkütük aşık olur fakat özgürlüğünün kısıtlandığını düşünürse bu aşk nefrete dönüşür. Bazı durumlarda sizi manipüle edebilir. Yaylar ilişkilerinde zamanla ilgisiz bir insana dönüşebilir.

    ASLAN BURCU ERKEĞİ - AMAZON

    İLİŞKİ EGOLARINI SARSARSA BİR ANDA DEĞİŞİRLER

    Aslan burcu insanı, sorumlulukların bilincindedir. Liderlik özelliğine sahip bu kişiler kariyerlerinde oldukları kadar aşk hayatlarında başarılı olamazlar. Çünkü ilişki egolarını sarstığında değişirler. Onlar için kendi benliklerinden daha önemli bir şey yoktur.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    KARŞISINDAKİNİ ÇILDIRTMA POTANSİYELİ YÜKSEKTİR

    Mesafeli yapısı ile bilinen Akrepler ise görüşlerini paylaşmaktan pek hoşlanmazlar. Bu kişiler, iç dünyalarından dışarıya taşan her detayın onları zayıflaştırdığına inanırlar. Aşkta da ketum tavrını sürdüren Akrep burçları, karşısındakini çıldırtabilir.

    Yengeç burcu: 2018 yılı yeniay, dolunay ve tutulmalar rehberi

    HAKLI ÇIKMAK İÇİN TÜRLÜ OYUNLAR OYNAMAKTAN ÇEKİNMEZLER

    Yengeç burçları ulaşılmazı sever. Dolayısıyla peşinden koşacakları partner onların ilgisini daima çeker. Yengeçler takıntılıdır. Geçmişte onları çok üzen kişileri hatırlayıp dururlar. Öte yandan haklı çıkmak için sevgililerine türlü oyunlar oynamaktan da çekinmezler.

    BAŞAK BURCU ERKEĞİ - ASMA BAHÇE

    ÖZ SAYGINIZI YİTİREBİLİRSİNİZ!

    Başak burçları yalnızca körkütük aşık oldukları kişilere daha yumuşak ve ılımlı taraflarını gösterirler. Eğer yeterince sevilmeyen bir partnerseniz ilişkinin bitmesi yakındır. Bir Başak burcuyla partner olmak, sık sık öz saygınızı zedeleyebilir.

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