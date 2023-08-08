İlişkinin böylesi! Sevildikleri zaman resmen süründürüyorlar! İşte en kalpsiz burçlar...

Sorunsuz bir aşk hayatı isteyen kişiler, yaşadıkları olumsuz deneyimler nedeniyle temkinli davranabiliyor. Özellikle kadınlar bir ilişkiye başlamadan önce burç uyumlarını inceliyorlar. Astrologların yaptığı açıklamalara göre 5 burç sevildiğini anladığı zaman resmen değişiyor. İşte sevildikleri zaman süren burçlar...

ARKADAŞLIKTA NE KADAR İYİYSE AŞKTA O KADAR KÖTÜDÜR

Yay burcu insanı eğlencelidir. Fakat arkadaşlıkta ne kadar iyiyse aşkta da o kadar kötüdür. İlgisini çektiğinizde körkütük aşık olur fakat özgürlüğünün kısıtlandığını düşünürse bu aşk nefrete dönüşür. Bazı durumlarda sizi manipüle edebilir. Yaylar ilişkilerinde zamanla ilgisiz bir insana dönüşebilir.

İLİŞKİ EGOLARINI SARSARSA BİR ANDA DEĞİŞİRLER

Aslan burcu insanı, sorumlulukların bilincindedir. Liderlik özelliğine sahip bu kişiler kariyerlerinde oldukları kadar aşk hayatlarında başarılı olamazlar. Çünkü ilişki egolarını sarstığında değişirler. Onlar için kendi benliklerinden daha önemli bir şey yoktur.

KARŞISINDAKİNİ ÇILDIRTMA POTANSİYELİ YÜKSEKTİR

Mesafeli yapısı ile bilinen Akrepler ise görüşlerini paylaşmaktan pek hoşlanmazlar. Bu kişiler, iç dünyalarından dışarıya taşan her detayın onları zayıflaştırdığına inanırlar. Aşkta da ketum tavrını sürdüren Akrep burçları, karşısındakini çıldırtabilir.

HAKLI ÇIKMAK İÇİN TÜRLÜ OYUNLAR OYNAMAKTAN ÇEKİNMEZLER

Yengeç burçları ulaşılmazı sever. Dolayısıyla peşinden koşacakları partner onların ilgisini daima çeker. Yengeçler takıntılıdır. Geçmişte onları çok üzen kişileri hatırlayıp dururlar. Öte yandan haklı çıkmak için sevgililerine türlü oyunlar oynamaktan da çekinmezler.

ÖZ SAYGINIZI YİTİREBİLİRSİNİZ!

Başak burçları yalnızca körkütük aşık oldukları kişilere daha yumuşak ve ılımlı taraflarını gösterirler. Eğer yeterince sevilmeyen bir partnerseniz ilişkinin bitmesi yakındır. Bir Başak burcuyla partner olmak, sık sık öz saygınızı zedeleyebilir.

