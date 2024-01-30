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    4. İlk bakışta anlayamadılar! Barın tuvaletinde ölü doğan bir bebeğin cesedi bulundu... "Doğumu burada gerçekleştirmiş"

    İlk bakışta anlayamadılar! Barın tuvaletinde ölü doğan bir bebeğin cesedi bulundu... "Doğumu burada gerçekleştirmiş"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.01.2024 15:36 | Son Güncelleme:
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    Ölü doğduğuna inanılan bir kız çocuğunun cesedi İngiltere'deki bir barın tuvaletinde bulundu. Yetkililer bebeğin annesinin muhtemelen barın tuvaletinde doğumu gerçekleştirdiğini tahmin ettiklerini söylerken acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğundan korktukları için her yerde kadını aradıklarını dile getirdi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

    İngiltere'nin Oulton şehrinin Leeds bölgesindeki bir barın tuvaletinde yeni doğan bir kız çocuğun cansız bedenine rastlandı. Guardian'ın haberine göre, tuvalette cansız bedeni bulunan bebeğin annesine ulaşılamadı. Bebeğin bulunduğu kabinde annenin doğumu gerçekleştirmiş olabileceği belirtildi. Ölü doğumun sonrasında annenin durumu merak konusu oldu.

    ACİLEN ÇAĞRIDA BULUNDULAR

    Batı Yorkshire Polisi'nden Dedektif James Entwistle, bebeğin annesinin kendileriyle iletişime geçmesi için çağrıda bulundu. Düzenledikleri basın toplantısında annenin sağlık durumundan endişe ettiklerini dile getiren Entwistle, "Kimseyi tutuklamak için burada değiliz. Kız çocuğunun annesinin bizimle iletişime geçmesi veya tıbbi yardım alması için acilen çağrıda bulunuyoruz çünkü kendisi son derece travmatik bir süreçten geçmiş ve kendisi de tedaviye ihtiyaç duyabilir" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere tuvalet bar doğum
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