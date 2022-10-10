MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan, Manchester City’nin teknik direktörü Guardiola’yı kızdırdı!

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan, Manchester City’nin teknik direktörü Guardiola’yı kızdırdı!

10.10.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’deki restoranları eleştiren Sara Gündoğan'a, eşi İlkay’ın top koşturduğu Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan yanıt geldi. Aynı zamanda restoran sahibi olan teknik adam, yengeye çağrı yaparak kendi restoranına davet etti.

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan, Manchester City’nin teknik direktörü Guardiola’yı kızdırdı!

Manchester'da lezzetli yemekler yapan bir restoran bulamamaktan yakınan İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan'a, Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan yemek daveti geldi.

292678650_1426616411172813_3860189827581699960_n

İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği Manchester City'nin çalıştırıcısı ve Tast adında seçkin bir restoranın sahibi olan Guardiola, Fas asıllı İtalyan yengenin sözleri üzerine şu açıklamayı yaptı:

297433589_582237656835248_8874915488930858418_n

"BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAN ŞEY..."

"Beni hayal kırıklığına uğratan şey, henüz restoranıma gitmemiş olmaları. Sara ve İlkay'ı restoranıma davet edeceğim. O zaman gerçekten iyi yemek yiyeceğiz".

277416551_160862612973068_1791728579347465542_n
Sara Gündoğan, Manchester'deki en sevdiği restoran sorulduğunda, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde berbat yemekler sunuluyor. Taze yiyecek bulamıyorum. Buradaki restoranlar para kazanmaya odaklanıyor" demişti.

298010123_521937786355313_5162507560669090999_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nazar değdi! Yakışıklı oyuncu spor salonundaki kızlarla... Nazar değdi! Yakışıklı oyuncu spor salonundaki kızlarla...
Gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Ramazan görmesin'Gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! 'Ramazan görmesin'
Kurtlar Vadisi'nin efsane ismiydi! Acı haber geldiKurtlar Vadisi'nin efsane ismiydi! Acı haber geldi
Anahtar Kelimeler:
İlkay Gündoğan guardiola ele aktan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Putin sessizliğini bozdu! Dünyayı sarsan patlamanın faillerini açıkladı

Putin sessizliğini bozdu! Dünyayı sarsan patlamanın faillerini açıkladı

Dakikaları 80'i gösteriyordu! Şehirde sirenler çaldı, oyuncular sığınaklara koştu

Dakikaları 80'i gösteriyordu! Şehirde sirenler çaldı, oyuncular sığınaklara koştu

Atların nasıl beslendiği sorulunca deşifre oldu! Suriyelilerle ilgili gerçek ortaya çıktı: Bedavaya verilen bebek mamalarını sattıklarını söyledi

Atların nasıl beslendiği sorulunca deşifre oldu! Suriyelilerle ilgili gerçek ortaya çıktı: Bedavaya verilen bebek mamalarını sattıklarını söyledi

Yüz binlerce kişi akın etti! 261 bin 500 kilogram et yenildi

Yüz binlerce kişi akın etti! 261 bin 500 kilogram et yenildi

1 penaltı, 1 ofsayt... Fatura Caner'e kesildi! "Artık oynamamalı"

1 penaltı, 1 ofsayt... Fatura Caner'e kesildi! "Artık oynamamalı"

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.