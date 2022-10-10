İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan, Manchester City’nin teknik direktörü Guardiola’yı kızdırdı!

Manchester'da lezzetli yemekler yapan bir restoran bulamamaktan yakınan İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan'a, Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan yemek daveti geldi.

İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği Manchester City'nin çalıştırıcısı ve Tast adında seçkin bir restoranın sahibi olan Guardiola, Fas asıllı İtalyan yengenin sözleri üzerine şu açıklamayı yaptı:

"BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAN ŞEY..."

"Beni hayal kırıklığına uğratan şey, henüz restoranıma gitmemiş olmaları. Sara ve İlkay'ı restoranıma davet edeceğim. O zaman gerçekten iyi yemek yiyeceğiz".



Sara Gündoğan, Manchester'deki en sevdiği restoran sorulduğunda, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde berbat yemekler sunuluyor. Taze yiyecek bulamıyorum. Buradaki restoranlar para kazanmaya odaklanıyor" demişti.





