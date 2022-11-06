İlker Ayrık'tan samimi itiraf: Hiç istemediğim insanlara araba vermek zorunda kaldım

Doğu Demirkol İle Alelade Show İlker Ayrık konuk oldu. Başarılı oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışmaya dair samimi bir açıklama yaptı.

Ayrık açıklamasındaa "Hiç istemediğim insanlara araba vermek zorunda kaldık. Ben insanım, ben tarafsız olmak zorunda değilim, adil olmak zorundayım. Elbette taraf tutuyorum" dedi.

Sözleri Demirkol'u şaşırtan ünlü isim konuşmanın devamında ise "Aile hikayelerini bildiğim yarışmacılar vardı, ihtiyaçları olduğunu biliyorum, kazanamıyorlar, eve gidince moralim bozuluyor. Hiçbir zaman vakit geçirmek istemeyeceğim, hoşlanmadığım insanlara araba verdim" dedi.

