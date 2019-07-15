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İltihaplı eklem romatizmalarından reaktif artrit nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 15.07.2019 10:53 | Son Güncelleme

'İltihaplı eklem romatizmalarından olan reaktif artrit; vücudunuzun herhangi bir yerinde bir enfeksiyona tepki olarak gelişen bir artrit türüdür. Belirtiler çoğunlukla; eklem ağrısı ve şişliği şeklindedir' diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Gündoğdu, açıkladı.

İltihaplı eklem romatizmalarından reaktif artrit nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur?

Reaktif artrit tedavi edildiği takdirde genellikle 3 veya 4 ayda iyileşir. Hastaların yarısının birkaç yıl boyunca alevlenmeler sonrası hastalık belirtileri olur. Belirtiler geçmezse veya düzenli olarak ortaya çıkarsa eklemler ve omurga deforme olabilir.

REAKTİF ARTRİT NEDENİ NEDİR?

İki tip enfeksiyon çoğu reaktif artrite neden olur:

  • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, en sık 20 ila 40 yaş arasındaki erkeklerde
  • Bazı bakterilerin yol açtığı bağırsak enfeksiyonları

Ancak bu enfeksiyonlara sahip her insanda reaktif artrit ortaya çıkmaz. Ailelerde saptanan özgül bir gen, bazılarının reaktif artrit tanısı almasına neden olurken diğerlerinde neden değildir. Yani hastalığı oluşum sürecinde genetik ve çevresel faktörlerin birlikteliği önemlidir.

REAKTİF ARTRİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

En sık görülen semptomlar; genellikle bacaklarınızda bir veya daha fazla eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık ve sıcaklık artışı, eklem çevresindeki bağ ve tendonlarda ağrı ve şişlik, hastalık şiddetli ise de bel ağrısı şeklindedir. Eklem ağrısı ile birlikte, hafif ateş, yorgunluk, bitkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybı belirtileri de ortaya çıkabilir. Kırmızı, tahriş olmuş gözler ve bazen görme sorunu, ağızda yara, cildinizde özellikle avuçlarınızda ve tabanlarınızda ve tırnaklarınızın çevresinde sert, nasırlaşmış döküntüler gibi eklemlerinizi içermeyen hastalık bulgularınız da olabilir.

REAKTİF ARTRİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Romatoloji uzmanı hekimler hastalık belirtilerinizi içeren tıbbi öyküye dayanarak; ayrıntılı, dikkatli bir fizik muayene yaparak reaktif artritiniz olup olmadığını söyleyebilirler. Romatologlar tedavide, eklem ağrısını ve diğer semptomları hafifletmeye yardımcı olmak için bazı ilaçlar reçete edebilir. Hekimler, eğer daha önce ortaya çıkan ve hala belirtileri devam eden reaktif artrit etkeni enfeksiyonu tedavi eder. Reaktif artrit ile ilgili göz ve deri problemleri genellikle lokal tedavilerle iyileşir ve sistemik tedavi gerektirmez.

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reaktif artrit sağlık iltihaplı eklem romatizması

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