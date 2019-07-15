İltihaplı eklem romatizmalarından reaktif artrit nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur?

Reaktif artrit tedavi edildiği takdirde genellikle 3 veya 4 ayda iyileşir. Hastaların yarısının birkaç yıl boyunca alevlenmeler sonrası hastalık belirtileri olur. Belirtiler geçmezse veya düzenli olarak ortaya çıkarsa eklemler ve omurga deforme olabilir.

REAKTİF ARTRİT NEDENİ NEDİR?

İki tip enfeksiyon çoğu reaktif artrite neden olur:

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, en sık 20 ila 40 yaş arasındaki erkeklerde

Bazı bakterilerin yol açtığı bağırsak enfeksiyonları

Ancak bu enfeksiyonlara sahip her insanda reaktif artrit ortaya çıkmaz. Ailelerde saptanan özgül bir gen, bazılarının reaktif artrit tanısı almasına neden olurken diğerlerinde neden değildir. Yani hastalığı oluşum sürecinde genetik ve çevresel faktörlerin birlikteliği önemlidir.

REAKTİF ARTRİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

En sık görülen semptomlar; genellikle bacaklarınızda bir veya daha fazla eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık ve sıcaklık artışı, eklem çevresindeki bağ ve tendonlarda ağrı ve şişlik, hastalık şiddetli ise de bel ağrısı şeklindedir. Eklem ağrısı ile birlikte, hafif ateş, yorgunluk, bitkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybı belirtileri de ortaya çıkabilir. Kırmızı, tahriş olmuş gözler ve bazen görme sorunu, ağızda yara, cildinizde özellikle avuçlarınızda ve tabanlarınızda ve tırnaklarınızın çevresinde sert, nasırlaşmış döküntüler gibi eklemlerinizi içermeyen hastalık bulgularınız da olabilir.