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İmamoğlu'na sırt dönen İBB Haber'in 'tehdit' paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Bundan böyle bizim için adaylardan sadece biri"

21.02.2024 10:11 | Son Güncelleme:
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Dün akşam sosyal medyayı karıştıran 'İETT' paylaşımı sonrası 'İBB Haber' hesabından Ekrem İmamoğlu hakkında yapılan paylaşım platformu bir kez daha salladı. İmamoğlu ile eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarların estiği iddiaları konuşulurken gelen paylaşımda "Sayın Ekrem İmamoğlu bundan sonra bizim için İBB adaylarından sadece biridir. Anlamı ve manası bu kadardır" ifadelerinin yanı sıra sert çıkışlar da yer aldı.

İmamoğlu'na sırt dönen İBB Haber'in 'tehdit' paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Bundan böyle bizim için adaylardan sadece biri"

2023 seçimlerini mağlup tamamlayıp kurultay ile genel başkan değişikliğine giden Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart yerel seçimlerine yine sancılı bir süreçten geçerek ilerliyor. Son dönemde Gürsel Tekin, Battal İlgezdi gibi aday gösterilmeyen bazı isimler Ekrem İmamoğlu'na yönelik tepkilerle partiden istifa etti. 2019'dan bu yana İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşımlar yapan İBB Haber hesabı da dün akşam İmamoğlu'na sırt döndü.

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"EN ÖNEMLİ ÖRNEĞİNİ KURULTAY'DA YAŞADIK"

"İETT'de neler oluyor?" adlı videoyu paylaşarak sosyal medyanın gündemine damgasını vuran İBB Haber ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalar ve iddialarla ilgili çarpıcı bir paylaşıma imza attı. "20 Şubat 2024 tarihine not" ifadeleriyle başlayan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İBB Haber, Eylül 2019’dan bugüne İstanbul’un sorunlarını ve umutlarını hak, hukuk ve adalet temelinde dile getirmeyi ilke edinmiş bir haber kanalıdır. Bugüne dek zor koşullarda nöbetini tuttuğumuz bu kavramların içi, karanlık ve organize bir koltuk sevdası yapılanması tarafından -adeta yemin edilmişçesine- boşaltılmaya başlanmıştır. Bunun en önemli örneğini Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı’nda yaşadık.

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İBB Haber olarak bu süreçte parti içi çekişmelerin ve koltuk kavgalarının bir parçası haline getirilmek istensek de buna izin vermedik. Genel başkan değişimi sonrasında ise kamuoyunun gözü önünde Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik kesintisiz devam eden organize itibar suikastine üzüntüyle şahitlik ettik.

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"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE BÜYÜK TEHDİT HALİNE GELDİ"

İstanbul’un kaynaklarını adeta bir ahtapot gibi saran, kendilerine biat etmeyen herkese karşı öfke kusan zihniyet bizim şahsımıza karşı bir güvenlik tehdidi olmakla beraber bizden çok daha önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne büyük bir tehdit haline gelmiştir. İBB Haber olarak İstanbul’u saran bu organize kötülükten uzak olduğumuzu sizlere bildirmek isteriz.

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İMAMOĞLU'NA REST! "BİZİM İÇİN ARTIK İBB ADAYLARINDAN SADECE BİRİ"

Sayın Ekrem İmamoğlu bundan sonra bizim için İBB adaylarından sadece biridir. Anlamı ve manası bu kadardır. Bundan sonraki süreçte mücadelemiz adeta bir adalet yürüyüşü bir adalet arayışı olarak devam edecektir."

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"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Aynı hesaptan daha sonra yapılan paylaşımlar da dikkat çekti. İETT hakkında iddiaların yer aldığı videoyla ilgili "Gündeme getirdiğimiz İETT skandalına ilişkin kamuoyuna açıklama yapmak yerine tehdit yoluna başvuranlar hakkında yasal tüm haklarımızı kullanacağız" açıklaması yapıldı.

Bir başka paylaşımda ise "İETT skandalını ortaya çıkaran şantaj olayının mahkeme tutanağını yayınlıyoruz. Bu itiraf üzerine mülkiye müfettişleri harekete geçerek İETT’de çok geniş bir soruşturma başlattı" dendi.

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Ekrem İmamoğlu ibb Seçim 2024
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