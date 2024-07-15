İmamoğlu'ndan 15 Temmuz anmasında kritik sözler: Aynı emareleri görmekteyiz

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde yaşamını yitirenler çatışma noktalarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki başkanlık binası önünde anıldı.

“Şehitler Panosu” önünde gerçekleştirilen anmaya; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar ve AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul katıldı.

"EN KARA GÜNLERDEN BİRİ"

Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, 15 Temmuz’un Türkiye’nin en kara günlerinden biri olduğunu vurgulayarak “Bu kara ve acı günde belki de en kanlı noktalarından birisi tam da İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumumuzun önünde burada yaşanmıştır. Başta burada olmak üzere memleketimizin farklı noktalarında bu hain darbe girişimine karşı mücadele eden, müdahale eden, partili, partisiz hangi etnik kökenden hangi inançtan olursa olsun karşı duran her vatandaşımızı buradan saygıyla selamlarken şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de minnet duyduğumuzu belirtmek” dedi.

"GÜÇLÜ DEMOKRASİ VURGUSU"

“Gazi meclisimizi bombalayacak kadar gözü dönmüş bir terör örgütü ile karşı karşıya kalmıştık” diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

-Düşünün ki; ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen meclisimizi zapt etmeye, ele geçirmeye kalkıştılar. Bu amaçla kurumlarımızı, değerlerimizi, vatandaşlarımızı hedef aldılar. Canice, hunharca suçlar işlediler. O gün kahramanca direniş sergileyerek demokrasiye ve milletin iradesine sahip çıkıldı.

-15 Temmuz her siyasi görüşten yurttaşımızın aslında kendi egemenliğine karşı harekete geçen her türlü unsura dönük kararlılığını net ortaya koyduğu önemli günlerden birisidir. Bu aslında güçlü bir demokrasi cephesidir.

-Ortak bir duygu ve iradeyle hareket ederek o günün darbecilerine de geçit vermemişlerdir.

“DARBECİ ÖRGÜT BİR GECEDE ORTAYA ÇIKMADI”

Tüm siyasi partilerin ortak hareket ettiklerini ve darbeye karşı çok net bir tavır gösterdiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Demokrasinin zemininin ne kadar sağlam olduğu ve milletimizin ne denli güçlü bir şekilde sahip çıktığının özetidir” dedi.

İmamoğlu “Ancak bazı gerçekleri konuşmak ve bu gerçekler üzerinden de ders çıkartmak asli sorumluluğumuzdur” diyerek şunları kaydetti:

"15 TEMMUZ'DAN DERS ÇIKARMADIK"

-Ne yazık ki bugün itibarıyla 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkartabildiğimizi düşünmemekteyim.

-Ders çıkartmadık ve 15 Temmuz koşullarının oluşmasında etkili olanlar, darbecilerin önünü açan bir kısım politikaları uygulayan insanların gerekli öz eleştiriyi yapmadıklarını ve yaptıklarının sorumluluklarıyla ilgili yeterince milletimize hesap vermediklerini düşünmekteyim.

-Hepimiz biliyoruz; 15 Temmuz'un darbeci örgütü bir gecede ortaya çıkmadı. Onlarca yılın ürünüdür.

-Dolayısıyla onlarca yıla geri dönerek bu koşullar nasıl oluştu, memleketimiz böyle utanç verici bir güne, acı bir güne ve yüzlerce şehidimizin olduğu bir güne nasıl eriştiğini iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Uzun yıllar bir virüs gibi devletin içerisine yayıldığını hepimiz biliyoruz.

“EN YÜKSEK MAKAMLARDAN DESTEK GÖRÜP, ÖVGÜ ALDILAR”

-Bu süreç boyunca en yüksek makamlardan destek gördüğünü, övgü aldığını hepimiz gördük, yaşadık.

-Yıllarca bu konuda yapılan sayısız uyarı ve eleştirilere kulaklarını kapayanlar, asıl suçluları bir yana bırakıp bunu açığa çıkaran insanlarla uğraştığını, zulüm çektirdiğini, hapse atıldığını hatta ve hatta hayatlarını kaybettiklerini de hepimiz biliyoruz.

"MÜCADELE EDENLER CEZALANDIRILDI"

-Devlet içindeki bu hukuk dışı yapılanmaya dikkat çekenler, onunla mücadele edenler çok büyük baskılar görmüştür. Cezalandırılmışlardır.

-Bugün şehitlerimizi andığımız gibi o gün bu uyarıyı yapan insanların ve bu uyarıyı yaparken aynı zamanda zulüm çeken, hatta hayatını kaybeden insanların da anılması, onlara minnet duyulması, hatta onlara zulüm çektirirken buna göz yumanların özür dilemesi gerekmektedir.”

"BU AKIL BİZLERİ SIKINTIYA SOKMAKTADIR"

İmamoğlu, şöyle konuştu:

-Bugün aynı yanlışın farklı boyutlarının tekrarlanma niyetlerinin ya da emarelerini görmekteyiz. İktidarı uyarıp eleştirenleri kolayca düşman ve terörist ilan eden akıl, maalesef bizleri sıkıntıya sokmaktadır.

-Bu ülkede bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak bir an önce milletçe, memleketçe kurumlar ve kurallar ülkesi olmak, demokrasiyi eksiksizlik sağlamakla yükümlüyüz. Bir an önce yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız.

-Hazreti Ali'nin bize emaneti ‘devletin dini adalettir’ sözü belki de dünya tarihi var oldukça en mühim tavsiyelerden birisidir.

-Adaletin tesis olduğu, kurulların ve kuralların kurumunun her aşamasının adaletle düzenlendiği bir ortamda biz asla ve asla 15 Temmuz gibi günleri yaşamayız.

-Türkiye'yi milletin iradesinin üzerinde bir gücün olmadığı özgür, demokratik ve kardeşçe yaşamın hakim olduğu bir ülke haline getirmek; 15 Temmuz'un kahramanlarına, şehitlerimize ve bu süreçte uyararak ne yazık ki zulüm görerek ölenlere borçlu olduğumuzu ifade etmek zorundayız.

“BU MİLLET ASLA BİR ZÜMRENİN BASKISI ALTINDA OLAMAZ”

İmamoğlu, “Devletimizi kurallarıyla, hukukun üstünlüğüyle, kurumlarının adaletiyle, kurumlara sızma girişimine hep birlikte dik durarak devletin liyakat esası üzerinden yönetilmesiyle bu memleketin ve bu milletin asla bir zümrenin baskısı altında olamayacağını ifade ederek 86 milyon insanımızın eşit hissedarı olduğu bu toprakları doya doya her vatan evladının yaşadığı bir geleceği var etmekle yükümlüyüz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İnancımızı kullanmak isteyenlere de hatırlatıyorum; devletin dini adalettir. Hiçbir güç, millet iradesinin üstünde değildir, olamaz. Bizi birbirimize bağlayan kardeşlik köprülerinin sonsuza dek açık ve ayakta kalmasını diliyorum. Allah bize hiçbir zaman 15 Temmuz gibi günler yaşatmasın” dedi.

DUALAR VE KARANFİLLERDE ANILDILAR

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okundu ve tüm şehitlerin ruhları için dualar edildi.

Anma; İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin, “Şehitler Panosu”na karanfil bırakmasıyla sona erdi.

İmamoğlu daha sonra İstanbul Valiliği tarafından Edirnekapı’daki “15 Temmuz Demokrasi Şehitliği”nde düzenlenen anma törenine katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1’nci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Dualarla başlayan Edirnekapı’daki anma, şehit kabirlerinin dolaşılması ve mezarlara karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır