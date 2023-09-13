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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu telefon! CHP Genel Merkezi önündeki fotoğraf çok konuşulmuştu

13.09.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni bir kriz mi patlak verdi? Geçtiğimiz günlerde 100. yaşını kutlayan CHP bir dizi program düzenlemiş ancak İmamoğlu programların hiçbirinde yer almamıştı. Parti içinde sürmekte olan tartışmalar da dikkate alındığında dikkatlerden kaçmayan bu detay sonrası, kulislere yansıyan bilgilere göre iki isim arasında gerçekleşen görüşmeye İmamoğlu'nun sitemi damgasını vurdu.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu telefon! CHP Genel Merkezi önündeki fotoğraf çok konuşulmuştu

CHP 100. yıl dönümünü 'değişim' tartışmalarının gölgesinde geride bıraktı. 2023 seçimleri biter bitmez parti içinde 'değişim' hareketi başlatan İmamoğlu, CHP'yi ve beraberinde Türkiye'yi değiştirme iddiasını sürdürüyor. Genel başkanlık oylamasının yapılacağı kurultay merakla beklenirken Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın ardından Ekrem İmamoğlu'nun da 2024 yerel seçimlerinde partisinin yerel seçimlerde aday olacağını ilan etti. Ancak iki isim arasında soğuk rüzgarların esmeye devam ettiği konuşuluyor.

TELEFONDA SİTEM ETTİ

CHP'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen programların hiçbirine Ekrem İmamoğlu katılmamıştı. CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte de belediye başkanlarının yanı sıra eski genel başkanlar da hazır bulunmuştu. İmamoğlu'nun o fotoğrafta yer almaması ses getirdi.

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Gazete Pencere'nin İBB kaynaklarından aktardığına göre; İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na telefon açıp sitem etti, “İstanbul’a üçüncü kez geldiniz ve yine bize haber vermediniz. Bunun sebebi nedir?” diye sordu.

İMAMOĞLU'NA HABER VERİLMEDİ Mİ?

Kılıçdaroğlu ise yanıt olarak İstanbul İl Başkanlığını işaret edip "İl haber vermedi mi?" dedi.

İmamoğlu "bilgi gelmediğini" belirtince Kılıçdaroğlu "Özel kalemlerimiz görüşsün" yanıtını verdi.

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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