İşte Geek Yapar ekibinin yaptığı önemli açıklamalar:

''Avengers serisinin son filmi Endgame hakkında spoiler vermeden görüşlerini bildirdiler ve serinin en iyi filmi değildi bizce dediler.''

''IMDB puanlamalarını çok önemsemiyoruz, her filmi objektif bir şekilde irdelemeye özen gösteriyoruz. Film kuralları çerçevesinde yorumlamaya çalışıyoruz.''

''Tom Hanks sinema tarihinin en iyi oyuncularından biri olabilir. Dan Brown romanından sinemaya aktarılan Inferno dışında tüm filmleri tam bir başyapıt sayılabilir.''

''Game of Thrones de şu an gündemimizde. Krallık kurulurken leyhine olan her şey şu anda aleyhine işliyor. Hikayeyi bu sezonda toplamak zorundalar.''

''Uzun soluklu her fantastik karakter zaman içerisinde değişikliğe uğrar. Yaratıcısının kurguladığı karakter hep üzerine eklenerek gelişir, yapımcılara göre de güncellemeler olabilir.''