İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

Bahçelievler’de 10 Nisan günü İngilizce öğretmeni İmran Kandemir, göğsünden bir el ateş edilerek evinde ölü bulunmuştu. Olaydan sonra eski eşinin intihar ettiğini ileri süren Burak T. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Polis kriminal laboratuvarındaki incelemesinde İmran Kandemir’in el svabı rastlamamış, Burak T.’nin ise elinde barut izi çıkması üzerine polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, çiftin 2017 yılında evlendikleri ve 5-6 ay kadar sonra boşandıkları, son günlerde tarafların tekrar yakınlaştığı, İmren Kandemir’in olaydan bir kaç gün önce şüphelinin evine gittiği ve aralarında anlaşmazlık konusu olan meseleleri son kez konuşup bir daha açmamak üzere kapatmak istedikleri anlatıldı.

İddianamede, Burak T’nin eski eşine kendisini aldatıp aldatmadığı konusunda cevap vermesi için baskı yaptığı, abla diye hitap ettikleri Gülşen isimli kişiyi aradığı, bu kişinin telefondan “İmran sen Burak’ı aldattın mı” diye soru sorduğu “Aldatmadım” şeklinde cevap verdiği, soruyu bir kaç kez sorması üzerine de “Aldattım” dediği ifadeleri yer aldı.

Daha sonra “Şüpheli Burak T. İmren Kandemir’i evden kovması üzerine gitmediğini görünce büyük ihtimalle silahını çektiği ve açıklanamayan bir şekilde yakın mesafeden ateş ederek maktulenin ölümüne sebebiyet verdiği, daha sonra da kendisini suçtan kurtarmak amacıyla üst kattan akan suyu bahane ederek yukarı kata çıktığı, sonra çilingiri aradığı kanaatine varıldığı ifadeleri yer aldı.

İddianamede şüpheli Burak T. hakkında “ Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

