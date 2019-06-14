İnanılması güç gelebilir ama bu 7 yağ 7 gün içinde görünüşünüzü tamamen değiştiriyor

SAĞLIKLI DİŞLER İÇİN SUSAM YAĞI
Susam yağı çok sayıda polvitamin asit ve element içerir. Ağzınızı bu yağ ile durulayın hem dişlerinizi beyazlatacaksınız hem de ağız boşluğu ve dilinizin temizlenmesini sağlayacaksınız.
SAÇLARIN UZAMASI İÇİN HİBİSKUS YAĞI
Hibiscus, ince saçların ihtiyacı olan şeyi verir. Yağındaki C vitamini saçtaki kollajeni artırmaya yardımcı olurken, amino asitler kökleri besler ve güçlendirir. Saçlarınız hacim kazanırken uzamasına katkıda bulunur.
KALIN KAŞ VE KİRPİKER İÇİN HİNT YAĞI
Yağ maddeleri hücre metabolizmasını geliştirirken stearik ve linoleik asitler küçük tüylerin dökülmesini önler, hücre metabolizmasını iyileştirir. Hint yağının tek dezavantajı ise kokusudur.
DETOKS İÇİN KETEN TOHUMU YAĞI
Keten tohumu yağı, eski zamanlardan beri her derde deva olarak kullanılır. Yağ asitleri, vitaminler ve potasyumdan oluşan geniş bir set, vücudunuzu dikkatli bir şekilde detoksifiye eder ve yedi günlük düzenli alımdan sonra metabolik süreçleri yeniden başlatır. Daha iyi sonuçlar elde etmek için, günlük beslenmenizin bir parçası haline getirebilirsiniz.
AKNE İÇİN ÇAY AĞACI YAĞI
Çay ağacı yağı, anti-enflamatuar, bakterisit, fungisit, antiviral ve yara iyileştirici özelliklere sahiptir. Akne tedavisinde, yağlı veya problemli cilt bakımı için yaygın olarak kullanılır.
YUMUŞAK AYAKLAR İÇİN ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı alımı, tekdüze yağ asitleri sayesinde karaciğere ve mideye yarar sağlar. Ayrıca kolesterol seviyelerini azaltır. Cildin, saçın ve tırnakların durumunu iyileştirir.
TIRNAKLAR VE TIRNAK ETLERİ İÇİN BADEM YAĞI
Badem yağı, cilt hücrelerini beslemek ve yenilemek için günlük olarak kullanılmalıdır. Ayrıca antifungal (mantar önleyici) etkiye sahiptir.
Not: Daha sıkı bir etki için, bir haftadan az olmamak üzere yağları kullanın. Maskelerden ayrı olarak bunları günlük kremlerinize, saç kremlerine ekleyebilirsiniz. Bazı yağlar ağızdan alınabilir.
Önemli: Herhangi bir yağ kullanmadan önce, prospektüsü okuyun ve doktorunuza danışın.
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