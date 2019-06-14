İnanılması güç gelebilir ama bu 7 yağ 7 gün içinde görünüşünüzü tamamen değiştiriyor

SAĞLIKLI DİŞLER İÇİN SUSAM YAĞI

Susam yağı çok sayıda polvitamin asit ve element içerir. Ağzınızı bu yağ ile durulayın hem dişlerinizi beyazlatacaksınız hem de ağız boşluğu ve dilinizin temizlenmesini sağlayacaksınız.

SAÇLARIN UZAMASI İÇİN HİBİSKUS YAĞI

Hibiscus, ince saçların ihtiyacı olan şeyi verir. Yağındaki C vitamini saçtaki kollajeni artırmaya yardımcı olurken, amino asitler kökleri besler ve güçlendirir. Saçlarınız hacim kazanırken uzamasına katkıda bulunur.

KALIN KAŞ VE KİRPİKER İÇİN HİNT YAĞI

Yağ maddeleri hücre metabolizmasını geliştirirken stearik ve linoleik asitler küçük tüylerin dökülmesini önler, hücre metabolizmasını iyileştirir. Hint yağının tek dezavantajı ise kokusudur.

DETOKS İÇİN KETEN TOHUMU YAĞI

Keten tohumu yağı, eski zamanlardan beri her derde deva olarak kullanılır. Yağ asitleri, vitaminler ve potasyumdan oluşan geniş bir set, vücudunuzu dikkatli bir şekilde detoksifiye eder ve yedi günlük düzenli alımdan sonra metabolik süreçleri yeniden başlatır. Daha iyi sonuçlar elde etmek için, günlük beslenmenizin bir parçası haline getirebilirsiniz.