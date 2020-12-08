İnatçı sakız lekesini de gideriyor, küf kokusunu da!

Mikrofiber bezler, spor kıyafetleri ve havlular gibi çamaşırları yıkarken en iyisi yumuşatıcı kullanmamaktır. Bununla birlikte, muhtemelen yine de yumuşak havlular, mikrofiber bezler ve spor kıyafetler istiyorsanız çamaşırlarınıza bol miktarda sirke kullanmalısınız. Sirke, spor kıyafetlerinizdeki ter kokusunu gidermekle kalmaz, aynı zamanda bir yumuşatıcı görevi de görür. Not: Giysilerinizin sirke gibi kokmasına neden olacak diye endişelenmenize gerek yok. Giysileriniz kuruduktan sonra koku gitmiş olacak.

Ocakta bir tencerede yaklaşık yarım litre beyaz sirke ısıtın. Giysinin kumaşını leke aşağı bakacak şekilde bir kase veya kovanın üzerine koyun. Ardından, lekenin bulunduğu noktada ısıtılmış sirkenin yaklaşık yarısını kumaşın üzerine dökün. En kolayı, yanınızda birisinin sirkeyi dökerken giyim eşyasını tutmasıdır. Giysiyi soğuk suyla durulayın ve ardından kalan sirkede 20 dakika bekletin. Daha sonra giysiyi bir kez daha soğuk suyla durulayın ve ardından hemen çamaşır makinesinde yıkayın.

ÇAMAŞIRDAKİ KÜF KOKUSUNU GİDERİYOR

Islak çamaşırlarınızı bir süre çamaşır makinesinde bırakmak sorun değil. Ancak çamaşırlarınızı çamaşır makinesinden çıkarmayı unuttuysanız, giysilerinizin gerçekten küf kokusuna dönüşebileceğini bilirsiniz. Bu iğrenç kokudan kurtulmak için çamaşırlarınıza 100 mililitre sirke eklemeli ve giysilerin taşıyabileceği en yüksek sıcaklıkta yıkamalısınız. Bu şekilde, kötü koku gerçekten yok olacaktır.

KOTLARIN SERTLİĞİNİ GİDERİR

Yeni bir kot aldığınızda, kumaş hala oldukça sert olabilir. Bu sertlikten kurtulmak için kotları normal çamaşır deterjanınız ve bir miktar sirke ile yıkayabilirsiniz. Kotlarınızı sirke ile yıkadığınızda, kumaş daha yumuşak hissedilir ve kotlar rengini çok daha iyi korur.

SAKIZ LEKESİNİ ÇIKARIR

Giysilerinizden veya ayakkabılarınızdan bir miktar sirke yardımıyla sakızı çıkarmak kolaydır.

Giysilerin üzerinde:

Üzerinde sakız bulunan giysiyi 30 dakika buzlukta bekletin. Bir kaşık kullanarak sakızın mümkün olduğunca fazlasını çıkarmayı deneyin. Ocakta 250 mililitre sirkeyi ısıtın. Giysiyi bir masanın üzerine yerleştirin. Eski, temiz bir diş fırçasını sirkeye batırın ve bunu giysiden kalan sakızı temizlemek için kullanın. Sakız tamamen bitene kadar bunu tekrarlayın. Sakızın tüm kalıntılarının gittiğinden emin olmak için kalan sirkeyi kumaşın üzerine dökün. Ardından, kıyafeti normalde yaptığınız gibi yıkayın.

Ayakkabılarda:

Bir kaşık kullanarak, ayakkabınıza zarar vermeden sakızın olabildiğince fazlasını kazıyın. Ayakkabıyı plastik veya kağıt bir torbaya koyun ve 20 dakika boyunca dondurucuya koyun. Ardından, sertleşmiş sakızın kalanını ayakkabının üzerinden bir kaşıkla kazıyın. Bir beze biraz sirke sürün ve kalan tüm sakız parçalarını silmek için bunu ayakkabının üzerine sürün.

