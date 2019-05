Indiana Jones geri dönüyor!

Serinin önceki filmleri gibi usta yönetmen Steven Spielberg’in yönetmenliğini yapacağı filmin senarist kadrosunda ise “The First Time”, “Han Solo:Bir Star Wars Hikayesi”, "In The Land of Women” gibi yapımların senaryoları için kalem oynatan Jonathan Kasdan; “The Unbearable Lightness of Being” ile Oscar ve BAFTA adaylığı kazanan Philip Kaufman ve Star Wars serisi ile yakından tanıdığımız usta yönetmen George Lucas yer alıyor.

1981 yılında “Raiders of The Lost Ark” filmiyle başlayan Indiana Jones serisi, en son 2008 yılında “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” ile beyaz perdede izleyicisi ile buluşmuştu. Başrolünde Indiana Jones karakterini yine Harrison Ford’un canlandıracağı serinin beşinci filminin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 9 Temmuz 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Steven Spielberg'in şu anda “West Side Story” müzikal filminde ve Harrison Ford'un ise “The Call of the Wild” isimli başka bir projede görevli olmasının da henüz ismi olmayan yeni Indiana Jones filminin vizyon tarihini etkilediği düşünülüyor. Harrison Ford dışında filmde yer alacak oyuncular ise henüz netlik kazanmadı.