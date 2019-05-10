Mynet Trend

Indiana Jones geri dönüyor!

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 10.05.2019 09:57 | Son Güncelleme

5'inci Indiana Jones filminin 2021’de geleceği resmi olarak duyuruldu.

Indiana Jones geri dönüyor!

Serinin önceki filmleri gibi usta yönetmen Steven Spielberg’in yönetmenliğini yapacağı filmin senarist kadrosunda ise “The First Time”, “Han Solo:Bir Star Wars Hikayesi”, "In The Land of Women” gibi yapımların senaryoları için kalem oynatan Jonathan Kasdan; “The Unbearable Lightness of Being” ile Oscar ve BAFTA adaylığı kazanan Philip Kaufman ve Star Wars serisi ile yakından tanıdığımız usta yönetmen George Lucas yer alıyor.

1981 yılında “Raiders of The Lost Ark” filmiyle başlayan Indiana Jones serisi, en son 2008 yılında “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” ile beyaz perdede izleyicisi ile buluşmuştu. Başrolünde Indiana Jones karakterini yine Harrison Ford’un canlandıracağı serinin beşinci filminin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 9 Temmuz 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Steven Spielberg'in şu anda “West Side Story” müzikal filminde ve Harrison Ford'un ise “The Call of the Wild” isimli başka bir projede görevli olmasının da henüz ismi olmayan yeni Indiana Jones filminin vizyon tarihini etkilediği düşünülüyor. Harrison Ford dışında filmde yer alacak oyuncular ise henüz netlik kazanmadı.

AVM otoparkında korkunç anlar! Bir anda saldırdılarAVM otoparkında korkunç anlar! Bir anda saldırdılar
Batwoman dizisinden ilk fragman!Batwoman dizisinden ilk fragman!
İşte Avatar ve Star Wars vizyon tarihiİşte Avatar ve Star Wars vizyon tarihi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Indiana Jones film sinema

En Çok Okunan Trend Haberler

Melih Gökçek'ten İstanbul seçim hesabı: Küsen gelirse iş bitti

Melih Gökçek'ten İstanbul seçim hesabı: Küsen gelirse iş bitti

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Flaş iddia: Atatürk tablosu kaldırıldı mı?

Flaş iddia: Atatürk tablosu kaldırıldı mı?

Uyarı bu sabah yapıldı! Öğleden sonraya dikkat!

Uyarı bu sabah yapıldı! Öğleden sonraya dikkat!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayeti!

Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayeti!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batwoman dizisinden ilk fragman!

Batwoman dizisinden ilk fragman!

Avatar ve Star Wars filmleri vizyon tarihleri

İşte Avatar ve Star Wars vizyon tarihi

Oyuncak Bebek filmine ödül!

Oyuncak Bebek filmine ödül!

Bizim Hikaye'de Fikri öldü mü? Final öncesi büyük şok! Bizim Hikaye 69. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de şok final! O isim öldü mü?

Behzat Ç.'nin yeni kadrosunda hangi oyuncular var? İlk isimler açıklandı

Behzat Ç. yeni sezonda büyük sürpriz! O isimler geri dönüyor

Kulyas: Lanetin Bedeli fragmanı

Kulyas: Lanetin Bedeli fragmanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.