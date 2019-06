İndirime giren Xbox 360 oyunları ile karşınızdayız

Microsoft, Xbox 360 oyunlarında her hafta düzenlediği indirim furyasına hız kesmeden devam ediyor. Xbox Live Gold sahiplerine sunulan bu indirim furyasında bu haftada da birbirinden güzel oyunlar yer alıyor.

18 Haziran 2019 – 24 Haziran 2019 tarihleri arasında indirime giren Xbox 360 oyunlarını sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar arasında hoşunuza gidecek olan bir yapım var mı?

Cars: Mater-National Championship

Costume Quest

Hunter: The Reckoning

LEGO Pirates of the Caribbean

Mercenaries

Sonic & Knuckles

Sonic the Hedgehog 4: Episode II

Sonic Adventure

Sonic Adventure 2

Sonic CD

Sonic Free Riders

Sonic Generations

Sonic the Fighters

Sonic The Hedgehog (Arcade)

Sonic The Hedgehog 2

Sonic The Hedgehog 3

Sonic the Hedgehog 4: Episode I

Sonic Unleashed

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro’yu bekliyoruz