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İndirime giren Xbox 360 oyunları ile karşınızdayız

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TEKNOLOJİ  | 20.06.2019 09:49 | Son Güncelleme

18 Haziran’dan 24 Haziran’a kadar birbirinden güzel oyunlar indirime girdi. İşte indirimdeki oyunlar!

İndirime giren Xbox 360 oyunları ile karşınızdayız

Microsoft, Xbox 360 oyunlarında her hafta düzenlediği indirim furyasına hız kesmeden devam ediyor. Xbox Live Gold sahiplerine sunulan bu indirim furyasında bu haftada da birbirinden güzel oyunlar yer alıyor.

18 Haziran 2019 – 24 Haziran 2019 tarihleri arasında indirime giren Xbox 360 oyunlarını sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar arasında hoşunuza gidecek olan bir yapım var mı?

Cars: Mater-National Championship
Costume Quest
Hunter: The Reckoning
LEGO Pirates of the Caribbean
Mercenaries
Sonic & Knuckles
Sonic the Hedgehog 4: Episode II
Sonic Adventure
Sonic Adventure 2
Sonic CD
Sonic Free Riders
Sonic Generations
Sonic the Fighters
Sonic The Hedgehog (Arcade)
Sonic The Hedgehog 2
Sonic The Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 4: Episode I
Sonic Unleashed

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Anahtar Kelimeler:
indirim oyun xbox 360

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