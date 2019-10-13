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İngiliz doktorun inanılmaz hikayesi: Dünyanın ilk Cyborg'u olacağım

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 13.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

Ölümcül kas hastalığı olan İngiliz doktor Peter Scott, sesini kaydettikten sonra yapay zeka teknolojisi ile sesini yüklediği bir 'avatar' yarattı. Scott, hayatını kaybettiğinde, avatarı hayatta kalacak.

İngiliz doktorun inanılmaz hikayesi: Dünyanın ilk Cyborg'u olacağım

İki yıl önce ALS teşhisi konulan İngiliz doktor Peter Scott, hastalığının ardından kendi robotunu geliştirmek için çalışmaya başladı. Scott kendisini adım adım bir 'robot adama' dönüştürmeye başladı. Bu yüzden Scott kendisi için, 'Dünyanın ilk Cyborg'u tanımını kullandı.

"ÖLMÜYORUM, KENDİMİ ÜST SÜRÜME TAŞIYORUM"

İlk olarak kendisine bir tekerlekli sandalye tasarlatan Scott, bu sandalye ile yatabiliyor, oturabiliyor. Hastalığı nedeniyle zamanla sesini kaybedeceğini bilen İngiliz doktor, kendi sesini bir stüdyoda kayda almaya başladı.

Scott'un sesi, yapay zeka programı ile bir avatara kaydedildi. Yani, doktorun sesi, akıllı telefonlardaki 'Siri' gibi sesli bir asistana dönüştürüldü ve bu şekilde bir program oluşturuldu.

Scott bu programla, öldükten sonra yakınları ile iletişim kurabilecek. Scott, bu durumunu, "Ben ölmüyorum. Kendimi bir üst sürüme taşıyorum. Dünyanın ilk cyborg (yarı insan yarı robot) insanı olacağım" şeklinde açıklıyor.


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Anahtar Kelimeler:
peter scott Cyborg

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