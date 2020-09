İngiliz kara mizahı sevenlere: The End of The F***ing World konusu

İlk iki sezonuyla fırtınalar estiren The End of The F***ing World Netflix dizileri arasında kısa zamanda özel bir yere sahip oldu. Charles Forsman'ın çizgi roman serisinden uyarlanan The End of The F***ing World konusu itibariyle 17 yaşındaki iki garip gencin, James ve Alyssa'nın, talihsizliklerle dolu yolculuğunu anlatıyor. Yirmi dakikalık bölümler halinde izleyiciye enfes bir kara komedi sunan dizi aynı zamanda muhteşem sinematografisi ve müzikleriyle de izleyicilerin kalbini kazandı. En dramatik olaylarda bile komik ve absürt anlar yakalamaya dayanan İngiliz mizahının hakkını veren The End of The F***ing World, iki uçtaki dengeyi çok iyi tutturuyor. İngiliz mizahını ve kara komediyi özlediyseniz James ve Alyssa'nın tuhaf yolculuğunu izlediğinize pişman olmayacaksınız.

The End of The F***ing World Dizisi Konusu

The End of The F***ing World konusunu şu şekilde özetleyebiliriz: Biri psikopat, diğeri ise asi ve maceracı olan iki ergenin garip yolculuğunu ele alıyor. Yani karşımızda güzel ve yakışıklı genç yıldızların ve aşkın merkezde olduğu, tipik büyüme sancıları yaşayan karakterler yerine ciddi sorunlar yaşayan iki ergen var. The End of The F***ing World (hayranları TEOTFW olarak kısaltıyor), aileden gelen travmaların çocuklara neler yapabileceğini ve kaçışın aslında kendine iyi gelecek şeylere kavuşmana ve seni korkutan olaylarla yüzleşmene sebep olabileceğini gösteriyor. Bu bakımdan tipik bir gençlik dizisi değil, hatta karakterler uçuk kaçık görünse de onlarla "normal" gençlerden daha çok özdeşleşmeniz mümkün.