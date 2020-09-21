İngiliz kara mizahı sevenlere: The End of The F***ing World konusu

İlk iki sezonuyla fırtınalar estiren The End of The F***ing World Netflix dizileri arasında kısa zamanda özel bir yere sahip oldu. Charles Forsman'ın çizgi roman serisinden uyarlanan The End of The F***ing World konusu itibariyle 17 yaşındaki iki garip gencin, James ve Alyssa'nın, talihsizliklerle dolu yolculuğunu anlatıyor. Yirmi dakikalık bölümler halinde izleyiciye enfes bir kara komedi sunan dizi aynı zamanda muhteşem sinematografisi ve müzikleriyle de izleyicilerin kalbini kazandı. En dramatik olaylarda bile komik ve absürt anlar yakalamaya dayanan İngiliz mizahının hakkını veren The End of The F***ing World, iki uçtaki dengeyi çok iyi tutturuyor. İngiliz mizahını ve kara komediyi özlediyseniz James ve Alyssa'nın tuhaf yolculuğunu izlediğinize pişman olmayacaksınız. The End of The F***ing World Dizisi Konusu The End of The F***ing World konusunu şu şekilde özetleyebiliriz: Biri psikopat, diğeri ise asi ve maceracı olan iki ergenin garip yolculuğunu ele alıyor. Yani karşımızda güzel ve yakışıklı genç yıldızların ve aşkın merkezde olduğu, tipik büyüme sancıları yaşayan karakterler yerine ciddi sorunlar yaşayan iki ergen var. The End of The F***ing World (hayranları TEOTFW olarak kısaltıyor), aileden gelen travmaların çocuklara neler yapabileceğini ve kaçışın aslında kendine iyi gelecek şeylere kavuşmana ve seni korkutan olaylarla yüzleşmene sebep olabileceğini gösteriyor. Bu bakımdan tipik bir gençlik dizisi değil, hatta karakterler uçuk kaçık görünse de onlarla "normal" gençlerden daha çok özdeşleşmeniz mümkün.

TEOTFW James karakterinin nasıl bir psikopat olduğunu anlatarak başlıyor. 17 yaşındaki James çocukluğundan itibaren özellikle hayvanlara zarar veren, şiddet eğilimli ve sıra dışı olarak nitelenen bir genç. Okulu hiç sevmese de yeni planları için kurbanlar bulabileceği en uygun yer olduğunu düşündüğü için devam ediyor. Öğrencilerin arasından öldürebileceği birini seçmeye çalışan James, Alyssa'nın bu iş için uygun olduğunu düşünüyor. Alyssa da James gibi yalnız ve dışlanan ama maceraya aç bir genç. James, Alyssa'nın güvenini kazanmak için ona aşıkmış gibi davranmaya başlıyor ve Alyssa da ona kapılıp gidiyor. Yaşadığı hayatın monotonluğundan bıkan Alyssa yeni yerler keşfetmek istediğini söyleyince ikisi baş başa bir yolculuğa çıkıyor. Planını daha rahat uygulayacağını düşünerek yola çıkmayı kabul eden James'in başına bir sürü absürt şey geliyor. Ama bu olayların en tuhafı Alyssa'ya aşık olması. The End of The F***ing World Dizisi Karakterleri / Oyuncuları The End of The F***ing World karakterleri ergenliğin hepimize tanıdık gelen o asiliğini daha da derinden yaşayan "aykırı" gençler. Banliyönün monotonluğundan kaçmak için bilinmeyen bir yolculuğa çıkan James ve Alyssa'nın sürekli iç içe yaşadığı dramatik ve komik anları dengesini tutturarak seyirciye yansıtmak ise zor iş. İki genç başrol oyuncusu başarılı performanslarıyla iki kutup arasındaki dengeyi çok güzel tutturuyor ve kimyaları da uyuşuyor. Hatta tüm iticiliklerine ve hatalarına rağmen karakterleri sevimli bulmamızı bile sağlıyorlar. Giderek başroldeki psikopat ikiliden yana oluyorsunuz. Sizin için başarılı performanslarıyla herkesin beğenisini kazanan The End of The F***ing World oyuncuları ve karakterleri hakkında bir liste hazırladık.

James (Alex Lawther) THEOTW James karakterinin şu cümlesiyle açılıyor, "Benim Adım James. 17 yaşındayım. Psikopat olduğumdan kesinlikle eminim." Sosyal becerilerden yoksun ve garip biri olarak hep dışlanan James'in psikopat olabileceğine ve bu eğilimini nelerin beslediğine dair dizi boyunca fikirler ediniyoruz. Geçmiş ve bugün arasında gidip gelen anlatımıyla James'in ailesinin ona yaşattıklarını, çocukluğunda neler yaptığını, hayvanları nasıl öldürdüğünü ve nasıl hissizleştiğini anlıyoruz. Artık hayattan ve yaptığı psikopat eylemlerden hiç zevk almadığını anlayan James daha büyük bir şeye karar verir; planlarını bir insan üzerine uygulamaya. Okulda kurban olarak seçebileceği insanları aramaya başlayan James'in Alyssa'yla karşılaşması hayatının dönüm noktası oluyor. Bir insanı öldürmek için çıktığı yolculukta yavaş yavaş bir şeyler hissetmeye ve değişmeye başlıyor. Daha önce Black Mirror dizisinin Shut Up And Dance bölümünde yine uyumsuz bir karaktere hayat vererek ve Howards End'de başrol oynayarak dikkat çeken Alex Lawther, James'i tüm garipliğine rağmen izleyiciye sevdirmeyi başarıyor ve performansıyla tam not alıyor.

Alyssa (Jessica Barden) Alyssa hayatı ve yaşadığı yeri çok sıradan bulan ve mutsuz bir genç. Ailesiyle ilgili travmaları olan Alyssa onunla ilgilenmeyen annesi ve üvey babasıyla beraber yaşıyor. Asi ve patavatsız olduğu için çevresindekilerin sık sık sinirini bozan Alyssa da James gibi "aykırı" ve dışlanmış biri. Dışarıya yansıttığı öfkesinin altındaki kırılganlığı gizlemeye çalışan Alyssa yaşadığı yerden kaçmak ve yeni maceralara atılmak istiyor. James''le birlikte İngiltere'nin güneyine doğru yolculuğa çıkan Alyssa için bu kaçış bir kendine dönüş oluyor. Jessica Barden, Alyssa'yı yüreğinden oynadığını hissettiren performansıyla herkesin beğenisini kazandı ve dizinin en çok parlattığı oyuncu oldu. Genç oyuncunun gelecek yıllar için hem sinemada hem de televizyonda pek çok yeni projesi bulunuyor. Bonnie (Naomi Ackie) Diziye ikinci sezonda katılan Bonnie de ailesinin travmalar yaşattığı, yaralı bir genç kadın. Cinayet işlediği için hapse girmeden önce bir üniversitede kütüphaneci olarak çalışan Bonnie, James ve Alyssa'nın hayatını kökünden değiştirme potansiyeli olan biri.