İngiltere'den İstanbul'a geldi, dehşeti yaşadı! Hemşire kapıyı kilitleyip taciz etti

İğrenç olay, İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede meydana geldi. Estetik ameliyat olmak amacıyla Ekim 2021'de İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P. anestezinin etkisinde olduğu sırada hastanede görevli hemşire tarafından cinsel tacize uğradı. Kapıyı kitleyerek cinsel tacizlerine devam eden hemşirenin istifa ettiği öğrenildi. Kadının ihbarı sonrası kamera kayıtlarını inceleyen hastane yönetimi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

KAPIYI KİTLEYİP TACİZE DEVAM ETTİ

Şişli'deki lüks bir özel hastaneyle anlaşan genç kadın 6 Ekim'de ameliyat masasına yattı. Ameliyat sonrası özel odaya alınan genç kadın anestezinin etkisinde olduğu bir anda Fatih B. isimli hemşire içeri girdi. İddiaya göre genç kadına cinsel tacizde bulundu. Yarı baygın halde olan genç kadın, gözlerini hafif araladığında ise hemşire odadan uzaklaştı. Kısa süre sonra odaya yeniden giren hemşire tacizde bulunduğu kadının üzerine kapıyı kilitleyerek tacizlerine devam etti.

İSTİFA ETTİ

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre Karolin P. ertesi gün taburcu oldu. Yaşadığı dehşeti hastane görevlilerine iletti. Hemşire Fatih B.'nin ihbardan saatler önce hastanedeki işinden istifa ettiği ortaya çıktı. Hastane yönetimi kamera kayıtlarını inceleyince genç kadının odasına Fatih B.'nin girdiğini, ardından kattaki ikinci hemşirenin de birinci hemşirenin hemen ardından içeri girdiğini tespit elti. Hastane yönetimince başlatılan idari soruşturmada ifadesi alınan tanık hemşire F.G. uygunsuz bir durum görmediğini ifade etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yönetim idari soruşturması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede tacizle ilgili bir delil elde edilemediğini ancak hemşirenin ihbardan önce istifa etmesinin şüphe uyandırıcı olduğunu kaydetti. Mağdur kadının kendilerine sunduğu bir mesajın ise Fatih B. tarafından kendisine atıldığını iddia ettiğini belirten yönetim, mesajın incelenmesini talep etti.



