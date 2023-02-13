İngiltere Kralı III. Charles’ın eşi Kraliçe Camilla koronavirüse yakalandı

İngiltere kraliyet ailesinde Covid-19 tespit edildi. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Kralı III. Charles’ın eşi 75 yaşındaki Kraliçe Camilla’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilerek, Kraliçe’nin soğuk algınlığı semptomları göstermesinin ardından test yapıldığı ifade edildi

Kraliçe’nin aşılarının tam olduğu belirtilerek, istirahat ettiği ve moralinin iyi olduğu açıklandı. Kral Charles'ın sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi. Kraliçe Camilla, geçtiğimiz yıl şubat ayında da Covid-19’a yakalanmıştı. (İHA)

