'İngiltere ve Fransa, Suriye'ye yeni asker gönderecek'

Gazetenin haberine göre, hem IŞİD'in yeniden doğmasını engellemek hem de Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'le savaşan güçlere destek olmak için, İngiltere ve Fransa bölgeye asker göndermeyi kabul etti.

Böylece, Aralık ayında Suriye'den çekilme kararını açıklayan ancak askerlerinin sadece bir kısmını bölgeden çıkarabilen Trump, çekilme kararını uygulayabilecek.

Gazeteye göre İngiliz ve Fransız yetkililer, Amerikalı yetkilileri "şu an sahada olanlara ek olarak yüzde 10 ile 15 arasında daha fazla asker gönderecekleri" konusunda bilgilendirdi.

Asker sayısı hakkında kesin bilgi ise açıklanmıyor.

Haber, Foreign Policy'de de kendi kaynaklarına dayandırılarak yayımlandı. IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonu üyesi birçok Batı ülkesine çağrı yapan ABD'nin, aldığı bu olumlu cevabın "Ulusal Güvenlik ekibinin başarısı olduğunu" yazdı.

Birkaç gün önce ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'dan Suriye'ye asker göndermesini ve bölgedeki ABD askerlerinin bir kısmının yerini almasını istemiş; ancak Almanya'dan ilk aşamada olumlu bir yanıt almamıştı.