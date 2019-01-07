İngiltere'deki Türklerden Yemen için yardım gecesi

Yemen’in 2015 yılından bu yana derinleşen bir kriz yaşadığını anlatan Kınık, “Ciddi bir siyasi kriz ve bunun oluşturduğu insani kriz var. Farklı kanallardan yardımlar ulaştırılabiliyor. Kızılay'da Aden’deki daimi delegasyonu aracılığıyla bu operasyonlarını yürütüyor. Geçen yıl yaklaşık 13 bin ton, bin tırlık gıda ağırlıklı yardımı Yemen’in aşağı yukarı bütün bölgelerine ulaştırdık.” diye konuştu.

Geceye katılan Kızılay Başkanı Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının İngiltere'deki yardımseverlere Yemen’deki durumu ilk elden gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlatmak olduğunu belirtti.

LONDRA (AA) - İngiltere yaşayan Türk vatandaşlarının Yemen için düzenlediği yardım gecesine katılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, bu ülkeye geçen yıl yaklaşık 13 bin ton gıda ağırlıklı yardım ulaştırdıklarını belirterek, "Yardımların kat kat artarak devam etmesi gerekiyor." dedi.

Birleşmiş Milletler’in Hudeyne Limanı'nda sağladığı anlaşma sayesinde de Sana ve çevresine yardım ulaştırmanın kolaylaştığını vurgulayan Kınık, halihazırda Kızılay olarak ayda bin aileye yardım sağladıklarını ifade etti.

Kınık, “Sahada ihtiyaç çok büyük. 17-18 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Bunun 400 bini çocuk ve yardım alamazsa gerçekten açlıktan vefat edebilecek insanlar. Kolera krizi var. Salgın hastalıklar yaygın durumda. Buna yönelik ilaç sevkiyatlarımız oldu. 60 ton kolera ilacı gönderdik. Sağlık Bakanlığımızla beraber 2 sahra hastanesi kurduk. Yardımların kat kat artarak devam etmesi gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

- "İnsanın insan için ürettiği en büyük problem"

Yardım gecesine katılan AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk de Yemen’i “kanayan bir yara” diye nitelendirerek, “BM’nin ifadesiyle dünya üzerinde insanın insan için ürettiği en büyük problem.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin kendi kurumlarıyla Yemen konusunda üzerine düşeni yaptığını ve Kızılay, TİKA ve AFAD gibi kuruluşlar eliyle bölgeye yardım ulaştırdığını anlatan Kayatürk, “Ancak bunu dışarıda da anlatmamız lazım.” dedi.