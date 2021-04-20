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  4. İnşaat alanındaki bina çöktü, şans eseri faciadan dönüldü

İnşaat alanındaki bina çöktü, şans eseri faciadan dönüldü

20.04.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında hasar gören ve bu nedenle güvenlik nedeniyle belediye ekiplerince giriş çıkışların yasaklandığı iki katlı bina çöktü.

İnşaat alanındaki bina çöktü, şans eseri faciadan dönüldü

İslice Mahallesi İslice Sokak'ta hafta sonu bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında hasar gördüğü öne sürülen iki katlı bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Alt kısmında perdeci dükkanı bulunan, üst katında ise boş daire olan bina AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.

Yıkılan binanın güvenlik nedeniyle dün Uşak Belediyesi ekiplerince kapatıldığı, binaya giriş çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

Yıkılan binada perdeci dükkanı bulunan Ramazan Ayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu söyledi.

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Temel kazma çalışmalarının yapıldığı alana yeni bir bina yapılacağını aktaran Ayan, "Cumartesi pazar temelini kazmışlar. Biraz fazla kazılmış, bizim binanın dibine girilmiş sanırım. Destekleme çalışması da yapılmadı, geç kaldı. Belediye ekipleri geldi ve boşaltmamız gerektiğini söylediler. İnşaatın müteahhitleri çok büyük bir problem olmayacağını, birkaç gün içinde çözeceklerini söyledi. Maalesef durumum bu vaziyette. İçeride 200-250 bin liralık malımız vardı. Hepsi heder oldu." dedi.

Öte yandan, temel kazma çalışmalarının yapıldığı alanın mülk sahibi H.O. ile müteahhit S.O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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(AA)

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