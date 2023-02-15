İnşaat halindeyken çökmüş! Binanın önündeki 'Depreme dayanıklı' ibaresinin olduğu reklam tabelası dikkat çekti

Türkiye deprem felaketinde kaybettiği canlarına ağlıyor. Bir yandan da afet bölgesinden gelen yıkım fotoğrafları yürek parçalamaya devma ediyor. Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye gelen yerli ve yabancı ekiplerin çalışmaları ile yapılan yardımlar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği kentte, yıkıntılar arasından çıkan kişisel eşyalar depremzedelerin alması için açık alana bırakılıyor.

GERİYE ONLAR KALDI

Antakya ilçesinde bir binanın enkazından geriye kalan çocuk fotoğrafları ve oyuncak bebekler görenleri duygulandırıyor.

Depremin meydana geldiği 04.17'de duran duvar saati ise görenlere büyük afetin vaktini hatırlatıyor.

"BU BİNANIN 2. KATINDA KEDİ VAR"

Üzerine binadan parçalar düşen otomobilin camına depremzedeler tarafından "Bu binanın 2. katında kedi var" yazılması, her şeye rağmen bütün canlara duyarlılığı temsil ediyor.

İNŞAAT HALİNDEYKEN ÇÖKEN BİNANIN ÖNÜNDEKİ YAZI

İnşaat halindeyken çöken binanın önünde "Depreme Dayanıklıdır" ibaresinin bulunduğu reklam tabelasındaki, "Altınpark 2 Sitesi, üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam, dayanıklı malzemeler kullanılarak ve alanında uzman, profesyonel ekiplerce inşa edilerek, siz değerli sakinlerini beklemektedir." yazısı dikkati çekiyor. (AA)





