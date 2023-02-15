Ok işaretiyle gösterilen afet toplanma alanı İstanbul'daki akılalmaz binaya çıktı! Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler... Bağcılar Belediye Başkanı'ndan açıklama

10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açan deprem felaketinden sonra özellikle İstanbul'da yaşayan pek çok kişi beklenen Marmara depremine hazırlıklı olunup olunmadığını araştırmaya başladı. Uzmanların beklenen Marmara depremiyle ilgili dikkat çeken uyarıları devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir video çok konuşuldu. Afet toplanma alanına ilişkin videoda yer alan binanın görüntüsü akıllara durgunluk verdi. Konuyla ilgili Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de açıklama yaptı. İşte detaylar...

Sosyal medyada çokça paylaşılan videoda bir duvarın üzerinde ok işaretiyle birlikte "Afet toplanma alanına gider" yazısının olduğu görüldü.

Ok işareti takip edildiğinde ise akılalmaz görüntü ortaya çıktı.

Çıkılan toplanma alanının hemen arkasında yer alan bina, gören herkeste büyük şaşkınlık yarattı.

İŞTE O BİNANIN SON DURUMU

Video çok sayıda kişi tarafından paylaşılıp konuşulmaya başlanırken Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir o binaya ilişkin açıklamada bulundu.

"BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR MESAJ ATTI"

Özdemir'in açıklamasını paylaşan gazeteci Kübra Par "Bu bina bugün sosyal medyada çok konuşulmuştu. Biz de programda eleştirince Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir mesaj attı. 45 gün önce boşaltılmış, yıkılacakmış. Yeni halini ve başkanın mesajını görebilirsiniz." notunu ekledi.

"BİNAYI TAMAMEN BOŞALTTIRDIK VE YIKIMI İÇİN YASAL SÜRENİN DOLMASINI BEKLİYORUZ"

Par'ın paylaştığı mesajda "Kübra Hanım merhaba, ben Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir. Görselini paylaştığınız bina ile ilgili olarak yaklaşık 45 gün önce riskli yapı tespiti yaptırdık ve 'riskli' raporu da çıktı. Binayı tamamen boşalttırdık ve yıkımı için yasal sürenin dolmasını bekliyoruz. Az kaldı. Ayrıca meselenin ilçemiz ve özellikle İstanbul adına birkaç binaya indirgenemeyeceğini iyi bilen ve yüksek lisansını da 'deprem' üzerine yapmış olan bir inşaat mühendisi olan bir belediye başkanı olarak göreve geldiğim 10 aylık süre içinde ilçemizin yapısal dönüşümü adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunları da ilerleyen aylarda nihayete erdirip kamuoyuyla paylaşacağız." ifadeleri yer aldı.





