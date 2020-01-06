HABER
  4. İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi

İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 00:18 | Son Güncelleme

İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi

BERLİN (AA) - Müslümanlar tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan ''inşallah'' kelimesi Almanca sözlüğe girdi.

Almanya'nın en önemli sözlüğü kabul edilen, ülkede imla klavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden'in internet sitesinde "inşallah" kelimesinin Almancası ''inschallah'' olarak verildi.

Sözlükte kelimenin anlamı ''Allah isterse'' olarak yer aldı.

Kelimenin Arapça kökenli olduğu ve Müslümanlar arasında çok sık kullanıldığı vurgulandı.

İnşallah sözünün Duden'in yeni çıkaracağı basılı sözlükte yer alıp almayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Erzincan’da kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 3 yaralıErzincan’da kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
Trump'tan İran'a yeni tehdit!Trump'tan İran'a yeni tehdit!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Duden sözlüğü İnşallah

En Çok Okunan Haberler

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Nasrallah'tan ABD'ye tehdit

Nasrallah'tan ABD'ye tehdit

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kasım Süleymani' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kasım Süleymani' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Orantısız şekilde karşılık veririz

Trump'tan İran'a yeni tehdit!

Macron ve Trump arasında dikkat çeken İran görüşmesi!

Macron ve Trump arasında dikkat çeken İran görüşmesi!

Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı

Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı!

FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı

FSM Köprüsü çıkışında otomobil alev alev yandı

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi! Yürek yakan mesajlar...

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.