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"İnsanımıza istediği hizmeti götürmekle mükellefiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:35 | Son Güncelleme

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: - "Her yaştan her kesimden insanımızın belediye hizmetlerinden beklentisi farklıdır. Her insanımıza istediği hizmeti götürmekle mükellefiz. Dolayısıyla her insana dokunan hizmetimiz olacak, olmak zorunda"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, her yaşta, her kesimden insanın belediye hizmetlerinden beklentisinin farklı olduğunu belirterek, "Her insanımıza istediği hizmeti götürmekle mükellefiz. Dolayısıyla her insana dokunan hizmetimiz olacak, olmak zorunda." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını yürüten Uysal, bu kapsamda, ilçedeki site ve apartman yöneticileriyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Uysal, Başakşehir'de belediye başkanlığı yaptığı dönemde site ve apartman yöneticileriyle güzel iletişim kurduklarını söyledi.

Site ve apartman yöneticileriyle kurulan diyalog sayesinde belediye hizmetlerinin vatandaşa daha hızlı ulaştırıldığının altını çizen Uysal, "Bir site yöneticisi yerel yöneticilerle ilişkilerini ne kadar iyi tutarsa o siteye hizmet daha hızlı gider ve sorun varsa daha çabuk çözülür. Karşılıklı ilişkilerin sıkı tutulması her iki tarafın da yararınadır. Belediyenin amacı vatandaşa, site yönetiminin amacı da site sakinlerine hizmet etmektir. Amaç aynı olduğunda sağlıklı bir sonuca daha hızlı ulaşıldığı aşikardır." diye konuştu.

- "31 Mart'tan sonra hizmet gelecek"

Belediye başkan adayı olduktan sonra sokak sokak gezdiği Büyükçekmece'de önceden hiç tahmin etmediği olumsuz manzaralarla karşılaştığını anlatan Uysal, şöyle devam etti:

"Bu kadarını beklemiyordum. Burada hizmet çok eksiktir. Türkiye'nin belki de dünyanın en güzel yerleşim yerine sahip bir ilçede hizmet eksikliğinin bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Seçim irtibat bürolarımıza internet çektirmekte zorlanıyoruz. Altyapı yok ve bazı mahalleler çamur içinde. Sizlerin de desteğiyle 31 Mart'tan sonra Büyükçekmece'ye hizmet gelecek."

Bazı çevrelerin "kendisinin belediye başkanı olması halinde sahildeki işletmeleri kapatacağı" yönünde menfi propaganda yaptığını hatırlatan Uysal, "Kimsenin ekmeği ile oynamaya gelmiyoruz. Hizmet için geliyoruz. Bir işletme kanunlara uygun hizmet veriyorsa neden kapatalım? Hem esnafımız hem Büyükçekmece'nin kazanmasını istiyoruz. Bir tarafı deniz bir tarafı göl olan bir ilçede neden vatandaşlarımızın gidip çay içebileceği, piknik yapacağı yerler olmasın? Eskiden İstanbul'a gelenler, mutlaka Büyükçekmece’yi ziyaret etmek isterdi. Şimdi burada yaşayanlar; gezmek ve yemek için başka ilçelere gidiyor." ifadelerini kullandı.

- Her insanımıza istediği hizmeti götürmekle mükellefiz"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'nin en büyük problemlerinden biri olan ulaşımı sorununu metrobüs ve metro ile çözeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınlarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın, esnafımızın ayrı ayrı istekleri var. Her yaştan her kesimden insanımızın belediye hizmetlerinden beklentisi farklıdır. Her insanımıza istediği hizmeti götürmekle mükellefiz. Dolayısıyla her insana dokunan hizmetimiz olacak, olmak zorunda. Bunları yapmak zorundayız."

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Büyükçekmece Hizmet İBB Mevlüt Uysal seçim çalışmaları

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