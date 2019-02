"İnsanımıza istediği hizmeti götürmekle mükellefiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, her yaşta, her kesimden insanın belediye hizmetlerinden beklentisinin farklı olduğunu belirterek, "Her insanımıza istediği hizmeti götürmekle mükellefiz. Dolayısıyla her insana dokunan hizmetimiz olacak, olmak zorunda." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını yürüten Uysal, bu kapsamda, ilçedeki site ve apartman yöneticileriyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Uysal, Başakşehir'de belediye başkanlığı yaptığı dönemde site ve apartman yöneticileriyle güzel iletişim kurduklarını söyledi.

Site ve apartman yöneticileriyle kurulan diyalog sayesinde belediye hizmetlerinin vatandaşa daha hızlı ulaştırıldığının altını çizen Uysal, "Bir site yöneticisi yerel yöneticilerle ilişkilerini ne kadar iyi tutarsa o siteye hizmet daha hızlı gider ve sorun varsa daha çabuk çözülür. Karşılıklı ilişkilerin sıkı tutulması her iki tarafın da yararınadır. Belediyenin amacı vatandaşa, site yönetiminin amacı da site sakinlerine hizmet etmektir. Amaç aynı olduğunda sağlıklı bir sonuca daha hızlı ulaşıldığı aşikardır." diye konuştu.