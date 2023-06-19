İnsanlık dışı saldırı! Diri diri yakılanlar ve palalarla öldürülenler... En az 39 çocuk vahşi şekilde katledildi

IŞİD'in bir kolunun sorumlu olduğu bildirilen grup resmen kanlı bir ayin gerçekleştirdi. Cihatçı grubun bir baskınla Uganda'daki bir okula girdiği ve yataklarındaki çocukları diri diri yaktığı veya palalarla keserek öldürdüğü bildirildi. Kan donduran olayda 41 kişinin öldüğü söyleniyor. MYNET / DIŞ HABER

ÇOCUKLARI UYURLARKEN YAKTILAR...

Uganda'nın batısındaki Mpondwe kentinde yatılı bir ortaokul olan Lhubiriha'da, 39 çocuk ve 2 yetişkinin öldürüldüğü Belediye Başkanı Sylvester Mapozi tarafından doğrulandı.

YATAKHANEYİ ATEŞE VERMEDEN ÖNCE ATEŞ ETMİŞLER

The Sun gazetesinin haberine göre, saldırıdan sağ kurtulan 16 yaşındaki Mumbere Edgar Dido, teröristlerin yatakhaneyi ateşe vermeden önce pencereden ateş ettiklerini söyledi.

Öte yandan, palalı saldırılar gerçekleştiren teröristler, bu saldırılarından sonra da yatakhaneye bomba attı.

CESETLERİ TANINAMAZ HALDE...

Edinilen bilgiye göre, çocukların cesetlerinin teşhis edilmesinde zorluk çekiliyor.

Acil servisler saldırıda ölenlerin kimlik tespit çalışmaları için DNA testi yapılması gerektiğini duyurdu.

6 ÇOCUĞU KAÇIRDILAR

Yetkili isimlerden yapılan açıklamalarda, teröristlerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne dönmek için yola çıkarken altı çocuğu kaçırdığı ve eşyalarını taşıttıları söylendi.

Uganda Ordusu'nun terörist grubun peşinde olduğu ifade edilirken, Savunma sözcüsü Felix Kulayigye'den yapılan açıklamada, "Güçlerimiz, kaçırılanları kurtarmak ve bu grubu yok etmek için düşmanı takip ediyor" dedi.