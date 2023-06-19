HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İnsanlık dışı saldırı! Diri diri yakılanlar ve palalarla öldürülenler... En az 39 çocuk vahşi şekilde katledildi

İnsanlık dışı saldırı! Diri diri yakılanlar ve palalarla öldürülenler... En az 39 çocuk vahşi şekilde katledildi

19.06.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uganda'da bir ortaokulun yatakhanesine Işid'e bağlı bir grup tarafından düzenlenen vahşi saldırıda en az 39 çocuk katledildi. Terörist grubun önce palalarla çocuklara saldırdığı ardından yatakhaneyi ateşe vererek çocukları diri diri yaktığı öğrenildi. İşte tüyler ürpertici saldırının tüm detayları...

İnsanlık dışı saldırı! Diri diri yakılanlar ve palalarla öldürülenler... En az 39 çocuk vahşi şekilde katledildi

IŞİD'in bir kolunun sorumlu olduğu bildirilen grup resmen kanlı bir ayin gerçekleştirdi. Cihatçı grubun bir baskınla Uganda'daki bir okula girdiği ve yataklarındaki çocukları diri diri yaktığı veya palalarla keserek öldürdüğü bildirildi. Kan donduran olayda 41 kişinin öldüğü söyleniyor. MYNET / DIŞ HABER

ÇOCUKLARI UYURLARKEN YAKTILAR...

Uganda'nın batısındaki Mpondwe kentinde yatılı bir ortaokul olan Lhubiriha'da, 39 çocuk ve 2 yetişkinin öldürüldüğü Belediye Başkanı Sylvester Mapozi tarafından doğrulandı.

2022-10-25T000000Z_1662910422_RC2B8X9DOB0A_RTRMADP_3_UGANDA-FIRE

YATAKHANEYİ ATEŞE VERMEDEN ÖNCE ATEŞ ETMİŞLER

The Sun gazetesinin haberine göre, saldırıdan sağ kurtulan 16 yaşındaki Mumbere Edgar Dido, teröristlerin yatakhaneyi ateşe vermeden önce pencereden ateş ettiklerini söyledi.

Öte yandan, palalı saldırılar gerçekleştiren teröristler, bu saldırılarından sonra da yatakhaneye bomba attı.

CESETLERİ TANINAMAZ HALDE...

Edinilen bilgiye göre, çocukların cesetlerinin teşhis edilmesinde zorluk çekiliyor.

Acil servisler saldırıda ölenlerin kimlik tespit çalışmaları için DNA testi yapılması gerektiğini duyurdu.

6 ÇOCUĞU KAÇIRDILAR

Yetkili isimlerden yapılan açıklamalarda, teröristlerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne dönmek için yola çıkarken altı çocuğu kaçırdığı ve eşyalarını taşıttıları söylendi.

Uganda Ordusu'nun terörist grubun peşinde olduğu ifade edilirken, Savunma sözcüsü Felix Kulayigye'den yapılan açıklamada, "Güçlerimiz, kaçırılanları kurtarmak ve bu grubu yok etmek için düşmanı takip ediyor" dedi.

İlginizi Çekebilir

Yol ortasında katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Yol ortasında katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

 Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik! Linç edilmekten jandarma kurtardı

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik! Linç edilmekten jandarma kurtardı

 Cesedi çıplak ve bir çarşafa sarılı halde bulundu! Yunanistan'da kan donduran cinayet

Cesedi çıplak ve bir çarşafa sarılı halde bulundu! Yunanistan'da kan donduran cinayet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çıplak ve bir çarşafa sarılı halde bulunduÇıplak ve bir çarşafa sarılı halde bulundu
O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki!O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki!
Tehdit videosundaki Suriyeli yakalandı! O gerçek ortaya çıktıTehdit videosundaki Suriyeli yakalandı! O gerçek ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Uganda işid

En Çok Okunan Haberler

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!

Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Her saniyesi kahretti! Yeni boşandığı eski eşini ve babasını acımadan katletti

Her saniyesi kahretti! Yeni boşandığı eski eşini ve babasını acımadan katletti

Konseri iptal edildi! 'Benim için madalyadır'

Konseri iptal edildi! 'Benim için madalyadır'

O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki!

O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.