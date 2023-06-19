Yunanistan'da kan donduran cinayet... Her detayı korkunç!

Polonya vatandaşı Anastazja Rubinska, Kos Adası'nda pazartesi gününden bu yana kayıptı. Kadını aramak için yoğun arama çalışmaları başlatılmıştı. Talihsiz kadının cesedi çıplak ve bir çarşafa sarılı halde bulunurken, cesedinin üst kısmının plastik bir torbaya sarıldığı görüldü.

BANGLADEŞLİ BİR ADAM TUTUKLANDI

Rubinska'yı arama çalışmalarının trajik bir şekilde sona ermesinin ardından Bangladeşli adamın cinayeti işlediğinden şüpheleniliyor. Adam, henüz suçu itiraf etmemiş olsa da polisin eriştiği birçok bulgu cinayeti işlediğine kanıt olabilecek nitelikte.

Rubinska'nın bir ağacın altında, yapraklar ve dallarla kaplı halde ölü bulunduğu yer, önceki gün kaçırılma şüphesiyle tutuklanan 32 yaşındaki Bangladeşli adamın evinden yaklaşık bir kilometre uzakta.

Rubinska'nın cep telefonu da Cumartesi günü zanlının evinden yarım kilometre uzakta SIM kartı çıkarılmış halde bulundu.

Yunan medyası, şüphelinin evinde Rubinska'nın DNA'sının bulunduğunu açıkladı. Ayrıca polis yetkililerin Rubinska'da boğuşmaya bağlı fizikler izler olduğunun da altını çizdi.

32 yaşındaki Bangladeşli zanlı Rubinska'yla cinsel ilişkiye girdiklerini de ifade etti.

KAYBOLMADAN ÖNCE 4 KİŞİYLE TANIŞMIŞ

Edinilen bilgiye göre Rubinska'nın kaybolmadan birkaç saat önce bölgedeki bir restorana girdiği ve Pakistanlı ve Bangladeşli dört erkekten oluşan bir grupla tanışıp oradan uzaklaştığı biliniyor. Öte yandan son video kayıtlarında Rubinska'nın sarhoş olduğu gözlemlendi.

