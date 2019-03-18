İnstagram'da TBT ne demek? Açılımı nedir ve nasıl kullanılır?

Hayatımıza girdiği günden beri tüm dünyada hızına erişilemez bir değişimin baş mimarı olan internet, dünya çapında her geçen gün genişleyen inanılmaz bir paylaşım ağı haline geldi. Bu paylaşım çılgınlığı sosyal hayatımızı hızlı bir şekilde sanal ortama taşırken bilgisayar başında geçirdiğimiz sürenin inanılmaz boyutlara ulaşması, akıllı telefonların icadı ile internet ve dolayısıyla dünyanın parmak uçlarımızda hayat bulmasını sağladı. Tüm bu gelişmelerle birlikte insanoğlu sosyalleşme ihtiyacını karşılamak adına yeni yollar aramaya başladı ve sonuç olarak sosyal medya insan hayatına belki de bir daha hiç çıkmamak üzere girmiş oldu. Bu kanalların arasında en çok kullanılanlardan birisi ise 1 milyar kullanıcı sayısını çoktan aşmış olan Instagram. Dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram, her geçen gün hayatımıza soktuğu yenilikler ile pek çok sosyal medya çılgınlığına öncülük ediyor. Bu çılgınlıkların neredeyse en büyüğü ise, altında her gün binlerce paylaşım yapılan TBT etiketi.

TBT NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR? Instagram'ın en çok kullanılan etiketlerinden biri olan TBT'nin açılımı "Throwback Thursday" şeklindedir. Çevirisi tam olarak karşılığını vermese de kullanım olarak "geçtiğimiz perşembe" şeklinde yapılabilir. TBT etiketi ile yapılan paylaşımların en önemli özelliği geçmişteki bir anın paylaşımının perşembe günü yapılmasıdır. Yani geçmişe dair bir anının perşembe günü paylaşılması sırasında TBT etiketini kullanmak, anlamına en uygun kullanım biçimi olacaktır. Özellikle ünlü isimlerin geçmişe dair anılarını paylaşması ile kısa bir sürede çok popüler bir hale gelen bu etiket elbette ki anlamı dışında da binlerce kullanıcı tarafından kullanılıyor. Yine de takipçileriniz tarafından eleştirilmek istemiyorsanız bu tür etiketleri anlamına uygun şekilde kullanmanızda fayda var. TBT ETİKETİ NEDİR VE NASIL KULLANILIR? Sosyal medya kanalları ve özellikle de Instagram'daki etiketler, kullanıcıların benzer içerikteki ya da temadaki paylaşımlarının ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla kullanılan araçlardır. Hashtag (#) işaretinin sonrasına yazılan anlamlı veya anlamsız kelimeler ile paylaşımları sınıflandırmak, belirli etiketleri takip eden insanlar tarafından kolayca bulunmanızı sağlayabilir. "Throwback Thursday" ise dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından sıklıkla kullanılan haftalık bir sosyal medya paylaşım trendi ve hashtag (başlık etiketi) oyunu olarak açıklanabilir. Throwback temasının asıl amacı, geçmişe dair bir anının paylaşılıyor olmasıdır. Bu yüzen başka hiçbir tema gözetmeksizin geçmişe dönük herhangi bir paylaşıma TBT etiketi uygulanabilir.

Her ne kadar adında "perşembe" günü geçiyor olsa da bu popüler etiket artık eski fotoğrafları içeren çoğu paylaşımda tercih ediliyor. Yani hangi gün olduğu fark etmeksizin TBT etiketini kullanmanız mümkün. Türkçeye "ne günlerdi" gibi bir kullanımla girmiş olan bu etiket, aynı zamanda daha fazla insana ulaşmak için geçmişe dönük olmayan fotoğraflarda da kullanılabiliyor. Yine de tam anlamıyla doğru bir kullanım için TBT etiketini kullanacağınız paylaşımın, mutlaka eski günlere ait bir fotoğraf olması gerektiğini unutmayın. Ayrıca sosyal medya uzmanları bu etiketi kullandığınız paylaşımların en az beş yıllık ya da daha bundan daha eski bir fotoğraf içermesini tavsiye ediyorlar. Bu fotoğrafları TBT'nin açılımı olan "Throwback Thursday" etiketi ile de paylaşabilirsiniz. Sosyal medya kullanıcılarının cuma günü için kullandıkları ve son zamanlarda popülerlik kazanan "Flashback Friday" etiketi de yine nostalji temalı fotoğraflarınızı paylaşırken kullanabileceğiniz etiketler arasında yer alıyor. Bu etiketin ortaya çıkışı ise tahmin edebileceğiniz gibi TBT temalı fotoğraflarını paylaşmak isteyen kullanıcıların bu paylaşımlarını bir güne sığdıramamış olması.

TBT etiketi ile paylaştığınız fotoğraflar için sosyal medya uzmanları tarafından verilmiş birkaç öneri: Çocukluk anılarınızı içeren fotoğraflar: Bu fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarının kolayca elde edebileceği bir içerik türüdür. Özellikle yetişkin kullanıcılar geçmişe dair anılarını ya da nasıl bir değişim gösterdiklerini içeren çocukluk fotoğraflarını, belirli günlerde o günün anısına dair eski fotoğraflarını paylaşarak TBT etiketi altında pek çok beğeniye ulaşabilirler. Sizi adeta zamanda geriye götüren eski bir şarkı, bir kitap veya film kesiti: TBT trendinin en çok benimsendiği sosyal medya kanalı Instagram. Bu yüzden de bu etiketin en popüler paylaşımları şüphesiz ki fotoğraflar. Yine de eski şarkılar içeren kısa süreli bir video ya da o şarkıyı dinlerken alacağınız bir ekran görüntüsü, yine eskiden okumuş olduğunuz bir kitap veya klasikler arasına girmiş bir filmden paylaşacağınız bir kesit de TBT etiketi altında nostaljik paylaşımları kovalayan sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekebilir.