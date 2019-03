İnstagram'da TBT ne demek? Açılımı nedir ve nasıl kullanılır?

Hayatımıza girdiği günden beri tüm dünyada hızına erişilemez bir değişimin baş mimarı olan internet, dünya çapında her geçen gün genişleyen inanılmaz bir paylaşım ağı haline geldi. Bu paylaşım çılgınlığı sosyal hayatımızı hızlı bir şekilde sanal ortama taşırken bilgisayar başında geçirdiğimiz sürenin inanılmaz boyutlara ulaşması, akıllı telefonların icadı ile internet ve dolayısıyla dünyanın parmak uçlarımızda hayat bulmasını sağladı. Tüm bu gelişmelerle birlikte insanoğlu sosyalleşme ihtiyacını karşılamak adına yeni yollar aramaya başladı ve sonuç olarak sosyal medya insan hayatına belki de bir daha hiç çıkmamak üzere girmiş oldu. Bu kanalların arasında en çok kullanılanlardan birisi ise 1 milyar kullanıcı sayısını çoktan aşmış olan Instagram. Dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram, her geçen gün hayatımıza soktuğu yenilikler ile pek çok sosyal medya çılgınlığına öncülük ediyor. Bu çılgınlıkların neredeyse en büyüğü ise, altında her gün binlerce paylaşım yapılan TBT etiketi.