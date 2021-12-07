HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram'dan yeni duyuru geldi! Merakla beklenen özellik de artık başlıyor

Instagram'dan yeni duyuru geldi! Merakla beklenen özellik de artık başlıyor

07.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, gençler için adım atıyor. Instagram'ın başındaki isim Adam Mosseri, bir blog gönderisi ile gençlerin Instagram'da daha da güvende olmasını sağlayacak bazı yeni araçları ve özellikleri duyurdu. Ayrıca merakla beklenen "Mola Ver" özelliği de artık kullanıma giriyor.

Instagram'dan yeni duyuru geldi! Merakla beklenen özellik de artık başlıyor

Instagram, milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. Aynı zamanda bu kullanıcıların önemli bir kısmı, gençlerden oluşuyor. Meta çatısı altında bulunan platform, hedef kitlesinin önemli bir parçası olan gençlerin güvenliğini sağlamak üzere ise yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Yapılan yeni bir duyuru da bunun göstergesi.

INSTAGRAM'DAN YENİ EBEVEYN KONTROLÜ ÖZELLİKLERİ GELİYOR

Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri bir blog gönderisinde, Mart ayında platformda yeni ebeveyn kontrolü özelliklerinin kullanıma sunulacağını açıkladı. Böylece Instagram ebeveynlerin, gençlerin Instagram'da ne kadar zaman harcadıklarını görmelerine, onlar için zaman sınırları belirlemelerine ve çocukları birisini şikayet ettiğinde bildirim almalarına izin verecek.

Instagram, Threads'in fişini çekiyor! Bir dönemin sonuInstagram, Threads'in fişini çekiyor! Bir dönemin sonu

Yeni ebeveyn kontrollerinin yanı sıra Instagram, ebeveynlere çocukların sosyal medya kullanımı hakkında ipuçları ve eğitimler sunmak amacıyla bir eğitim merkezi geliştirdiğini de aktardı.

MERAKLA BEKLENEN ÖZELLİK İÇİN MÜJDE

Instagram, geçen ay test etmeye başladığı ve merakla beklenen “Mola Ver” özelliğini de kullanıma sunacağını söyledi. Bu özellik, kullanıcıların 10, 20 veya 30 dakika gibi belirli bir süre boyunca Instagram'da vakit geçirdikten sonra uygulamadan ayrılmalarını ve mola vermelerini isteyecek.

Mola Ver

Instagram'a "mola vermeye" ne dersiniz? Yakında geliyor!Instagram'a "mola vermeye" ne dersiniz? Yakında geliyor!

Mola Ver özelliği bugün ABD, Birleşik Krallık, İrlanda, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'da kullanıma sunulurken, gelecek yılın başlarında tüm dünyada kullanıma sunulacak.

TOPLU SİLME ÖZELLİĞİ SUNACAK

Mosseri'nin söyledikleri bununla da sınırlı değil. Instagram'ın başındaki isim, artık varsayılan olarak, kullanıcıların genç kullanıcıları etiketlemesine veya bunlardan bahsetmesine izin vermeyeceğini söylüyor.

etiketleme özelliği

Ayrıca Ocak ayında gelecek ve kullanıcıların gönderilerini, beğenilerini ve yorumlarını toplu olarak kaldırmasına olanak tanıyan yeni bir toplu silme özelliği de var. Peki siz Instagram'ın gençlere yönelik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eşiyle aynı dizide! Eşiyle aynı dizide!
PARTNER Anne babasından rol çaldı! Anne babasından rol çaldı!
"Yok artık" dedirten telefon! Videosu ortaya çıktı"Yok artık" dedirten telefon! Videosu ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Resmi Gazete'de yayımlandı! Akaryakıtta yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Akaryakıtta yeni dönem

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

CHP'nin mitingine neden katılmadı? Mansur Yavaş açıkladı

CHP'nin mitingine neden katılmadı? Mansur Yavaş açıkladı

Eski uzman çavuş, jandarmalarla çatıştı! 1 astsubay yaralı

Eski uzman çavuş, jandarmalarla çatıştı! 1 astsubay yaralı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.