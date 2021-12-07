Instagram'dan yeni duyuru geldi! Merakla beklenen özellik de artık başlıyor

Instagram, milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. Aynı zamanda bu kullanıcıların önemli bir kısmı, gençlerden oluşuyor. Meta çatısı altında bulunan platform, hedef kitlesinin önemli bir parçası olan gençlerin güvenliğini sağlamak üzere ise yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Yapılan yeni bir duyuru da bunun göstergesi.

INSTAGRAM'DAN YENİ EBEVEYN KONTROLÜ ÖZELLİKLERİ GELİYOR

Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri bir blog gönderisinde, Mart ayında platformda yeni ebeveyn kontrolü özelliklerinin kullanıma sunulacağını açıkladı. Böylece Instagram ebeveynlerin, gençlerin Instagram'da ne kadar zaman harcadıklarını görmelerine, onlar için zaman sınırları belirlemelerine ve çocukları birisini şikayet ettiğinde bildirim almalarına izin verecek.

Yeni ebeveyn kontrollerinin yanı sıra Instagram, ebeveynlere çocukların sosyal medya kullanımı hakkında ipuçları ve eğitimler sunmak amacıyla bir eğitim merkezi geliştirdiğini de aktardı.

MERAKLA BEKLENEN ÖZELLİK İÇİN MÜJDE

Instagram, geçen ay test etmeye başladığı ve merakla beklenen “Mola Ver” özelliğini de kullanıma sunacağını söyledi. Bu özellik, kullanıcıların 10, 20 veya 30 dakika gibi belirli bir süre boyunca Instagram'da vakit geçirdikten sonra uygulamadan ayrılmalarını ve mola vermelerini isteyecek.

Mola Ver özelliği bugün ABD, Birleşik Krallık, İrlanda, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'da kullanıma sunulurken, gelecek yılın başlarında tüm dünyada kullanıma sunulacak.

TOPLU SİLME ÖZELLİĞİ SUNACAK

Mosseri'nin söyledikleri bununla da sınırlı değil. Instagram'ın başındaki isim, artık varsayılan olarak, kullanıcıların genç kullanıcıları etiketlemesine veya bunlardan bahsetmesine izin vermeyeceğini söylüyor.

Ayrıca Ocak ayında gelecek ve kullanıcıların gönderilerini, beğenilerini ve yorumlarını toplu olarak kaldırmasına olanak tanıyan yeni bir toplu silme özelliği de var. Peki siz Instagram'ın gençlere yönelik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

