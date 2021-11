Instagram'a "mola vermeye" ne dersiniz? Yakında geliyor!

Reels ve Hikayeler gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran Instagram, kullanıcılarının ilgisini çekecek yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ancak Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliği, bu kez Instagram'da daha çok vakit geçirmenizi değil, Instagram'a "mola vermenizi" sağlayacak.

Instagram Başkanı Adam Mosseri Instagram'ın yeni "Mola Ver" adlı özelliğini duyurdu. Aktarılanlara göre test edilen yeni özellik, Instagram bağımlılıklarını engellemeye yardımcı olacak ve uygulamada belirli bir süre geçirdikten sonra ara vermeniz için sizi teşvik edecek. Bu özellik, kullanıcıların takdirini toplayacak gibi görünüyor.

Yeni özellik, Instagram kullandıktan sonra uygulamaya ara vermek için 10, 20 veya 30 dakikalık uygulama içi hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanıyacak.

We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



