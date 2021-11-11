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Instagram'a "mola vermeye" ne dersiniz? Yakında geliyor!

11.11.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram Başkanı Adam Mosseri, şirketin "Mola Ver" (Take a Break) adlı yeni bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. Yakında gelecek yeni özellik, belirli bir kullanım süresinden sonra Instagram'a ara vermeniz için sizi teşvik edecek.

Instagram'a "mola vermeye" ne dersiniz? Yakında geliyor!

Reels ve Hikayeler gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran Instagram, kullanıcılarının ilgisini çekecek yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ancak Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliği, bu kez Instagram'da daha çok vakit geçirmenizi değil, Instagram'a "mola vermenizi" sağlayacak.

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INSTAGRAM'DAN "MOLA VER" ÖZELLİĞİ

Instagram Başkanı Adam Mosseri Instagram'ın yeni "Mola Ver" adlı özelliğini duyurdu. Aktarılanlara göre test edilen yeni özellik, Instagram bağımlılıklarını engellemeye yardımcı olacak ve uygulamada belirli bir süre geçirdikten sonra ara vermeniz için sizi teşvik edecek. Bu özellik, kullanıcıların takdirini toplayacak gibi görünüyor.

Instagram mola ver

Yeni özellik, Instagram kullandıktan sonra uygulamaya ara vermek için 10, 20 veya 30 dakikalık uygulama içi hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanıyacak.

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INSTAGRAM'IN "MOLA VER" ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Mosseri, bu hafta test edilmeye başlanan "Mola Ver" özelliğini aralık ayında kullanıcılara sunmayı umduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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