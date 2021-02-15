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Instagram fenomeni öyle bir soru sordu ki mesaj kutusu anında doldu

15.02.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Instagram fenomeni öyle bir soru sordu ki mesaj kutusu anında doldu

Kadınlara, aldatan sevgililerini yakalamakta yardım eden Instagram modeli, takipçilerinden DM aracılığı ile en kötü terk edilme hikayelerini paylaşmasını istedi.

28 yaşındaki Paige Woolen, Instagram’dan takipçilerine seslenerek en kötü terk edilme hikayelerinin ne olduğunu sordu.

Los Angeles’ta yaşayan Paige “Terk edilmek berbat bir şey, bunu hepimiz biliyoruz ve bu evsensel olarak korkunç bir deneyim. İstediğiniz kadar güzel, eğlenceli ve zengin olun herkesin kalbi kırılabilir. Bir kalp kırıklığı ile başa çıkmanın bence en iyi yolu mizah. İnsanların deneyimlerini paylaşmasını istiyorum. Mizah yoluyla onlara ve diğerlerine bir çıkış yolu sağlamak ve bir şekilde insanların yalnız olmadıklarını bilmelerini istediğim için bunu başlatıyorum” dedi.

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Tepkiler hızla sel gibi aktı ve Paige’nin mesaj kutusu mutlu sonla bitmeyen aşk hikayeleri ile doldu. Bir takipçi “Üç ay boyunca çıktık ve çok eğlendik. Her şeyin iyi gittiğini düşünüyordum. Aksini düşünebileceğim hiçbir şey olmamıştı. Bir gün bana bir mesaj attı, başka biri olduğunu ve ayrılmak istediğini söyledi. Bitti. Kalbim çok kırılmıştı ama şimdi iyiyim” yorumunda bulundu.

İNANILMAZ ALDATILMA HİKAYELERİ

Başka bir takipçi ise kapatmayı unuttuğu bilgisayarı sayesinde partnerinin kendisini aldattığını öğrendiğini söyleyerek “Bir gün işten eve geldim. Nişanlım benim evimde benim bilgisayarımı kullanarak iş başvuruları yaptığını söylüyordu. Bilgisayarı açtığımda hesabının ve mesaj kutusunun açık olduğunu gördüm. Arkamdan çevirdiği her şeyi öğrendim ve tekmeyi bastım. Onunla bir daha asla konuşmadım” dedi.

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Başka bir kadın ise bir erkekle akşam yemeği ayarladığını ancak adamın kendisine aşağılayıcı bir mesaj göndererek buluşmaya gelmediğini söyleyerek “Cep telefonu numarasını bilmediğim için ona mesaj atmak zorunda kaldım. Mesajımı gördü ama yanıt vermedi. 5 saat sonra cevap yazıp restorana geldiğini, beni uzaktan gördüğünü ve Instagram fotoğraflarıma benzemediğim için gittiğini söyleyen bir mesaj attı” dedi.

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“Ben New York’ta yaşarken bir kızla buluştum ve onunla tekrar buluşmak için heyecan duydum. Ona mesaj atıp tekrar buluşmak istediğimi söylediğimde bana ‘Çok meşgulüm. Eğer süper heyecan verici herhangi bir şeyin varsa haber ver, yoksa yaza kadar yatmak istiyorum” diye mesaj atmıştı ve henüz Ocak ayındaydık”

Kendisine yeni sevgili bulan kız arkadaşı tarafından terk edildiğini söyleyen bir erkek “Eski kız arkadaşım, yakın arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğrafı yanlışlıkla hikaye olarak paylaşmıştı ve yanında beni aldattığı adam da vardı. Ona mesaj atıp neler olduğunu sordum ve beni terk etti. Beni resmen mesajla terk etti. Oysa iki yıldır birlikteydik” dedi.

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