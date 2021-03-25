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Instagram, hikayelerde 'taslak' özelliği için çalışıyor!

25.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, hikayeler özelliğine 'taslak' özelliği getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Instagram'ın başındaki Adam Mosseri'nin paylaştığı tweet'e göre, Instagram hikaye taslakları çok yakında geliyor. Böylece Instagram hikayeleri taslak haline getirilip istenildiği zaman paylaşılabilecek.

Instagram, hikayelerde 'taslak' özelliği için çalışıyor!

Instagram Hikayeler özelliği ile kullanıcı kitlesini iyi bir yerden yakaladı. Snapchat'in hikayeler özelliğine oldukça benzeyen bu yapı, ilk çıktığı günden beri birçok yeni özellik de kazandı. Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması, hikayeler özelliğine GIF, çıkartma ve müzik gibi pek çok destek ekledi. Ancak hikayelerin, Instagram gönderilerine karşın önemli bir dezavantajı var. Zira bir hikaye oluşturmak ve bunu daha sonra yayınlamak istiyorsanız Instagram size böyle bir seçenek sunmuyor. Yani GIF ile süslediğiniz, bir metin veya etiket eklediğiniz bir hikayeyi taslak haline getiremiyorsunuz. Fakat Instagram'ın başındaki isim Adam Mosseri'nin bu konuda söyleyecekleri var.

INSTAGRAM'A HİKAYE TASLAKLARI GELİYOR

Adam Mosseri, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kullanıcıların istediği hikaye taslakları özelliği için harekete geçtiklerini, bu özelliğin çok yakında kullanıma sunulacağını duyurdu. Mosseri, özelliğin nasıl göründüğüne dair herhangi bir bilgi ise vermedi. Hal böyle olunca hem Adam Mosseri'nin takipçileri hem de Instagram kullanıcıları, hikaye taslakları özelliğinin nasıl göründüğünü ve nasıl çalışacağını merak etti. Bu meraklar ise başka bir Twitter paylaşımı ile giderildi.

''SİL'' VE ''İPTAL''İN YANINA ''TASLAĞI KAYDET''

Geliştirici Alessandro Paluzzi, bu özelliğin birkaç ekran görüntüsünü ele geçirdi ve bunları Twitter hesabından paylaştı. Ekran görüntülerine bakılırsa, bir hikaye oluşturmaktan vazgeçildiğinde karşımıza çıkan ''sil'' ve ''iptal'' seçeneklerinin yanına bir de ''taslağı kaydet'' seçeneği yerleştirilecek. Kullanıcılar buna dokunduğunda ise içinde birçok özelleştirmenin yapıldığı hikayeler, Instagram'ın hikayeler menüsündeki taslaklar bölümüne kaydedilecek. Daha sonra bu menü içerisinde söz konusu hikaye seçilip tekrar paylaşılabilecek. Bu sıralama, Instagram'a gönderi atanlar için oldukça tanıdık.

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NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Instagram hikayelerinde taslak oluşturma özelliğinin ne zaman kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor. Henüz Instagram'ın kararlı sürümlerinde böyle bir özellik görünmedi. Ancak özelliğin çok yakında kullanıma sunulması tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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