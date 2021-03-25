Instagram, hikayelerde 'taslak' özelliği için çalışıyor!

Instagram Hikayeler özelliği ile kullanıcı kitlesini iyi bir yerden yakaladı. Snapchat'in hikayeler özelliğine oldukça benzeyen bu yapı, ilk çıktığı günden beri birçok yeni özellik de kazandı. Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması, hikayeler özelliğine GIF, çıkartma ve müzik gibi pek çok destek ekledi. Ancak hikayelerin, Instagram gönderilerine karşın önemli bir dezavantajı var. Zira bir hikaye oluşturmak ve bunu daha sonra yayınlamak istiyorsanız Instagram size böyle bir seçenek sunmuyor. Yani GIF ile süslediğiniz, bir metin veya etiket eklediğiniz bir hikayeyi taslak haline getiremiyorsunuz. Fakat Instagram'ın başındaki isim Adam Mosseri'nin bu konuda söyleyecekleri var.

You asked and we're delivering... story drafts coming soon ???? — Adam Mosseri ???? (@mosseri) March 23, 2021

INSTAGRAM'A HİKAYE TASLAKLARI GELİYOR

Adam Mosseri, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kullanıcıların istediği hikaye taslakları özelliği için harekete geçtiklerini, bu özelliğin çok yakında kullanıma sunulacağını duyurdu. Mosseri, özelliğin nasıl göründüğüne dair herhangi bir bilgi ise vermedi. Hal böyle olunca hem Adam Mosseri'nin takipçileri hem de Instagram kullanıcıları, hikaye taslakları özelliğinin nasıl göründüğünü ve nasıl çalışacağını merak etti. Bu meraklar ise başka bir Twitter paylaşımı ile giderildi.