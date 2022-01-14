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Instagram yine devrim yapacak! Türkiye'de test etmeye başladı: Hikayeler artık...

14.01.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler sosyal medya platformu Instagram, hikaye kaydırma konusunda yeni bir dönemi başlatacak gibi görünüyor. Türkiye'de test edilen yeni özellik yana kaydırılarak geçilen hikayelerin kaydırma şeklini kökten değiştirecek. İşte Instagram'ın hikayeler için sunmaya hazırlandığı yeni özelliği...

Instagram yine devrim yapacak! Türkiye'de test etmeye başladı: Hikayeler artık...

Instagram, hikayeler özelliği ile deyim yerindeyse kendisi için yeni bir dönemin kapısını araladı. Günümüzde Instagram kullanıcıları arasında Instagram hikayeleri çok daha popüler hale geldi. Elbette Instagram da bu durumun farkında. Bu yüzden Instagram hikayelerine yeni özellikler kazandırmaya çalışıyor. Keşfedilen yeni bir Instagram hikaye kaydırma özelliği ise bu yönde çalışmalar yapıldığının en büyük kanıtı.

INSTAGRAM'IN HİKAYELER ÖZELLİĞİ ÇOK KONUŞULACAK

Instagram'ın çok konuşulacak yeni hikayeler özelliği ortaya çıktı. Matt Navarra'nın aktardığına göre Instagram, Türkiye'de hikayeler için yeni bir dikey kaydırma şeklini test ediyor.

Sonunda bu da oluyor: Instagram'dan çok konuşulacak özellik! Yeniden düzenleyebileceksinizSonunda bu da oluyor: Instagram'dan çok konuşulacak özellik! Yeniden düzenleyebileceksiniz

Instagram-1

Bugüne kadar Instagram hikayeleri yatay olarak kaydırılıyordu. Ancak yeni özellik ile birlikte farklı kullanıcıların Instagram hikayeleri arasında dikey kaydırma yaparak geçiş yapabileceksiniz.

RAKİBİ İLE UYUMLU OLACAK

Böylece Instagram hikayeleri, hem Instagram'ın kendi özelliği Reels ile hem de rakibi TikTok ile uyumlu hale gelecek.

Yeni hikaye kaydırma özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak Instagram, Türkiye'de bu özelliğin testlerini gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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