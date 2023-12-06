İnteraktif Vergi Dairesi ile neler yapılır? İnteraktif Vergi Dairesinde hangi işlemler yapılabilir?

Günümüzde alışverişten bankacılık işlemlerine kadar birçok işlem internet üzerinden yapılabilmektedir. Kurum, marka ve firma internet siteleri ya da mobil uygulamaları aracılığı ile yapılabilen bu işlemlere devlet daireleri de eklenmiştir. Devlete ait birçok kurum ve kuruluşun internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden çeşitli resmi belgelere ulaşılabilmekte ya da birçok işlem bu yöntem ile yapılabilmektedir. İnteraktif Vergi Dairesi de bu amaçla oluşturulmuş bir sistemdir.
İnteraktif Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilmiş bir yeni nesil sistemdir. Hem tüzel hem de gerçek kişiler tarafından kolaylıkla ve herhangi bir zaman ya da mekân koşulu olmadan birçok işlem gerçekleştirilebilir. Kullanıcı kodu ve şifresi ile pratik bir şekilde giriş yapılabilen İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden yapılabilen işlemlerden bazıları şunlardır:
İnteraktif Vergi Dairesinde yapılabilecek işlemlerden bazıları şifresiz olarak da yapılabilmektedir. İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden yapılabilecek olan şifresiz işlemler şunlardır: