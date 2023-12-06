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İnteraktif Vergi Dairesi ile neler yapılır? İnteraktif Vergi Dairesinde hangi işlemler yapılabilir?

05.12.2023 02:03 | Son Güncelleme:
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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlerden biri de İnteraktif Vergi Dairesi sistemidir. Bu sayede vergi dairesine gitme gerekliliği olmadan birçok işlem çok daha hızlı ve çok daha pratik bir şekilde yapılabilir. Yer ve zaman koşulu olmadan birçok belgeye de bu elektronik sistem aracılığıyla ulaşabilmek de mümkün olur. Sisteme giriş de oldukça kolaydır.

İnteraktif Vergi Dairesi ile neler yapılır? İnteraktif Vergi Dairesinde hangi işlemler yapılabilir?

Günümüzde alışverişten bankacılık işlemlerine kadar birçok işlem internet üzerinden yapılabilmektedir. Kurum, marka ve firma internet siteleri ya da mobil uygulamaları aracılığı ile yapılabilen bu işlemlere devlet daireleri de eklenmiştir. Devlete ait birçok kurum ve kuruluşun internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden çeşitli resmi belgelere ulaşılabilmekte ya da birçok işlem bu yöntem ile yapılabilmektedir. İnteraktif Vergi Dairesi de bu amaçla oluşturulmuş bir sistemdir.

İnteraktif Vergi Dairesi nedir? İnteraktif Vergi Dairesi nedir?

İnteraktif Vergi Dairesi ile neler yapılır?

İnteraktif Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilmiş bir yeni nesil sistemdir. Hem tüzel hem de gerçek kişiler tarafından kolaylıkla ve herhangi bir zaman ya da mekân koşulu olmadan birçok işlem gerçekleştirilebilir. Kullanıcı kodu ve şifresi ile pratik bir şekilde giriş yapılabilen İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden yapılabilen işlemlerden bazıları şunlardır:

  • Özelge talebi
  • Dilekçe ve eklerin verilmesi
  • Hazır beyan uygulamasına erişim sağlanması
  • Borç durum yazısı talebi
  • Mahsup / İade talebinin yapılması
  • Vergi ceza ihbarnamesi uzlaşma ve indirim talebi
  • Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe
  • Mükellefiyet belgesi
  • Farklı konular ile ilgili genel amaçlı dilekçe verilmesi
  • İşe başlama bildirimi
  • Vergi türü değişikliği dilekçesi verilmesi
  • Unvan değişikliği dilekçesi verilmesi
  • Yönetici değişikliği dilekçesi verilmesi
İnteraktif Vergi Dairesine nasıl giriş yapılır? İnteraktif Vergi Dairesine nasıl giriş yapılır?

İnteraktif Vergi Dairesinde hangi işlemler yapılabilir?

İnteraktif Vergi Dairesinde yapılabilecek işlemlerden bazıları şifresiz olarak da yapılabilmektedir. İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden yapılabilecek olan şifresiz işlemler şunlardır:

  • Şifresiz çeşitli ödeme işlemleri
  • E-Belge doğrulaması
  • ÖTV2A (Özel Tüketim Vergisi) ödeme belgesi sorgulama
  • Vergi kimlik numarası doğrulama
  • Vergi kimlik numarası sorgulama
  • Gümrük çıkış beyannamesi
  • Yabancılar için vergi kimlik numarası üzerinden sorgulama

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