İnteraktif vergi dairesi nedir? İnteraktif vergi dairesi nasıl kullanılır?

Günümüzde hayatı kolaylaştıran internet aracılığı ile internet sayfaları ya da mobil uygulamalar üzerinden alışverişten oyuna birçok işlem yapılabiliyor. İnternetin bu derece yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesi sayesinde devlete ait kurum ve kuruluşların işlemleri de internet üzerinden mobil uygulamalarla, telefonlar ya da mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Resmî belgeler de portallar üzerinden ya da e-Devlet hesabı içinde oluşturulabiliyor.

İnteraktif vergi dairesi nedir?

Türkiye’de vergi mükelleflerine hizmet sunan temel idari birimlere vergi daireleri adı verilir. Ancak bugün birçok şey gibi vergi dairesi işlemleri de internet üzerinden yapılabilir hale gelmiştir. İnteraktif vergi dairesi de bu kolaylığı sağlayan son derece önemli bir sistemdir.

Gelir İdaresi Başkanlığının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunduğu türlü hizmetlerin yer ve zaman şartlarına bağlı kalmadan hızlı, pratik, kolay ve etkin olarak internet ortamında yapılabilmesine fırsat veren oldukça güvenli, hızlı etkileşimli yeni nesil sisteme interaktif vergi dairesi adı verilmiştir.

İnteraktif vergi dairesi nasıl kullanılır?

İnteraktif vergi dairesinin kullanımı oldukça kolay ve bu sistem üzerinden yapılan işlemlerin son derece hızlı ve güvenli olduğu kabul edilmiştir. Bu sistemde şu işlemler kısa süreler içinde yapılabilmektedir:

Vergi borcu taksit talebi

Dilekçelerin ve eklerin verilmesi

Hazır beyan uygulamasına erişme

Özelge talepleri

Vergi ceza ihbarnamesi indirimi

Uzlaşma talebi

Çeşitli konular ile ilgili genel amaçlı dilekçe verilmesi

Kasko değerine bağlı olarak MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) düzeltme talebinin verilmesi

İletişim bilgilerinin güncellenme dilekçesinin verilmesi

Ödeme emri sorgulanması

Mal bildirimi sorgulanması

Borç durumu yazısı talebi

Mükellefiyet yazısı talebi

Geçerli olan e-Beyanname sözleşmelerine erişme

Beyanname sözleşmelerini iptal etme işlemi





