İnteraktif Vergi Dairesine nasıl giriş yapılır, İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmak için ne gerekir?

İnteraktif Vergi Dairesi adı verilen yeni nesil sistemde şifresiz ya da şifreli olarak işlem yapabilmek mümkün olur. Vergi dairesinde istenen ya da gereken çeşitli belgelerin talepleri, oluşturulması ya da görüntülenmesi bu sistem üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca MTV (Motorlu Taşıt Vergisi) gibi farklı vergi türlerine ait dilekçeler için de bu sistem kullanılabilmektedir. Şifresiz olarak borç işlemlerinin de yapılabildiği bu sistemde vergi levhası sorgulama ya da gümrük çıkış beyannamesi sorgulama gibi işlemler de yapılabilmektedir.

İnteraktif Vergi Dairesine nasıl giriş yapılır?

İnteraktif Vergi Dairesine birden fazla yol ile ulaşabilmek mümkün olur. Bu sistemin mobil uygulaması mobil telefonlara indirilebilmektedir. İndirilen uygulama üzerinden bu sistemde yapılabilen tüm işlemler eksiksiz olarak gerçekleştirilebilir. Sisteme giriş yapabilmek için kişiye özel bilgiler kullanılmalıdır.

Mobil uygulaması üzerinden sisteme girilecekse kullanıcı kodu, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kullanıcı şifresi gibi bilgilerin ilgili alanlara doğru ve eksiksiz biçimde girilmesi gerekir. Eğer bir saat boyunca herhangi bir sorgulama yapılmazsa aynı bilgilerin sisteme yeniden girilmesi de gerekebilir.

İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmak için gerekenler nelerdir?

İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmak için öncelikle bir kullanıcı adına ve şifreye gereksinim vardır. Bu sistemi kullanabilmek için başvuru gereksinimi yoktur. E-Devlet şifresi ile ve kimlik numarası girilerek sisteme giriş yapılabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait olan www.gib.gov.tr internet sitesi üzerinden sunulan tüm hizmetler bu sistemde de bulunur. Şifre alma işlemi tamamlandıktan sonra sistemin cep telefonlarına indirilebilen mobil uygulamasına giriş yapılmalıdır.

İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmak için ne gerekir?

Sistemi kullanabilmek için gerekli olan herhangi bir başvuru işlemi yoktur. Ancak kullanıcı adı ve şifre gereklidir. Bu bilgileri olan kişiler e-Devlet şifresi ile de sisteme giriş yapabilirler.

Hem gerçek hem de tüzel kişilerin sistem üzerinden yapılabilen işlemleri gerçekleştirebilmeleri mümkündür. İnteraktif vergi dairesine E-Devlet aracılığı ile giriş yapabilmek için şu adımlar takip edilebilir:

İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi ya da mobil uygulamasından sistem açılır.

Sistemin ana sayfasından e-Devlet ile kayıt ol alanı seçilir.

E-Devlete girerken kullanılan kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır.





